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        Sosyal medyadan Samsunspor-Trabzonspor maçıyla ilgili olumsuz paylaşım yapan 8 zanlı yakalandı

        Samsun'da, Yılport Samsunspor-Trabzonspor maçıyla ilgili sosyal medyadan küfür içerikli paylaşım yapan 8 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2024 - 14:38 Güncelleme: 04.05.2024 - 14:38
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        Sosyal medyadan Samsunspor-Trabzonspor maçıyla ilgili olumsuz paylaşım yapan 8 zanlı yakalandı
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        Samsun'da, Yılport Samsunspor-Trabzonspor maçıyla ilgili sosyal medyadan küfür içerikli paylaşım yapan 8 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünce, Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında sanal devriye faaliyeti yürütüldü.

        Bu kapsamda bazı sosyal medya hesaplarından Yılport Samsunspor-Trabzonspor maçıyla ilgili olumsuz paylaşımlar yapıldığı tespit edildi.

        Taraftar gruplarını tahrik edici, aşağılayıcı, küfür içerikli paylaşımlar yapan sosyal medya kullanıcılarının profil hesapları üzerinde yapılan araştırma sonucu A.F.D, S.E, G.G, M.E.Ö, S.N, H.A, G.K. ve F.D. gözaltına alındı.

        Şüpheliler hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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