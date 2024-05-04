Sosyal medyadan Samsunspor-Trabzonspor maçıyla ilgili olumsuz paylaşım yapan 8 zanlı yakalandı

Taraftar gruplarını tahrik edici, aşağılayıcı, küfür içerikli paylaşımlar yapan sosyal medya kullanıcılarının profil hesapları üzerinde yapılan araştırma sonucu A.F.D, S.E, G.G, M.E.Ö, S.N, H.A, G.K. ve F.D. gözaltına alındı.

Bu kapsamda bazı sosyal medya hesaplarından Yılport Samsunspor-Trabzonspor maçıyla ilgili olumsuz paylaşımlar yapıldığı tespit edildi.

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