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        Samsun İl Jandarma Komutanlığının nisan ayı faaliyetleri açıklandı

        Samsun İl Jandarma Komutanlığının nisan ayında gerçekleştirdiği uygulama ve denetimlerle ilgili rapor açıklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2024 - 14:53 Güncelleme: 04.05.2024 - 14:53
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        Samsun İl Jandarma Komutanlığının nisan ayı faaliyetleri açıklandı
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        Samsun İl Jandarma Komutanlığının nisan ayında gerçekleştirdiği uygulama ve denetimlerle ilgili rapor açıklandı.

        Valilikten yapılan açıklamada, nisan ayında jandarmanın aranan şahısların yakalanmasına yönelik uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 741 şüphelinin yakalandığı, 25 kayıp kişinin bulunduğu belirtildi.

        Operasyonlarda 34 tabanca, 61 av tüfeği, 10 kurusıkı tabanca, 300 mühimmat da ele geçirildiği aktarılan açıklamada, ayrıca 79 uyuşturucu ve kaçakçılık olayında 89 kişinin yakalandığı, 16 bin 400 makaron, 710 gram kubar esrar, 352 sentetik ecza hapı, 41 kök kenevir, 41 gram sentetik uyuşturucu, 4 gram kenevir tohumu da bulunduğu kaydedildi.

        Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce FETÖ/PDY silahlı terör örgütü, DEAŞ silahlı terör örgütü, DHKP/C silahlı terör örgütü, PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 4 kişinin yakalandığı, birinin mahkemece tutuklandığı bildirildi.

        Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce de 8 faili meçhul olay şüphelisinin tespitine yönelik çalışmaların devam ettiği ifade edildi.

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