Samsun İl Jandarma Komutanlığının nisan ayı faaliyetleri açıklandı

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce de 8 faili meçhul olay şüphelisinin tespitine yönelik çalışmaların devam ettiği ifade edildi.

Operasyonlarda 34 tabanca, 61 av tüfeği, 10 kurusıkı tabanca, 300 mühimmat da ele geçirildiği aktarılan açıklamada, ayrıca 79 uyuşturucu ve kaçakçılık olayında 89 kişinin yakalandığı, 16 bin 400 makaron, 710 gram kubar esrar, 352 sentetik ecza hapı, 41 kök kenevir, 41 gram sentetik uyuşturucu, 4 gram kenevir tohumu da bulunduğu kaydedildi.

Samsun İl Jandarma Komutanlığının nisan ayında gerçekleştirdiği uygulama ve denetimlerle ilgili rapor açıklandı.

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