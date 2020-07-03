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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun’da kenevir yetiştiren 2 şahıs suçüstü yakalandı

İHA

Samsun’da kenevir yetiştiren 2 şahıs suçüstü yakalandı

Samsun’da jandarma ekipleri tarafından, kenevir ektikleri alanı sulayan 2 şahıs suçüstü yakalandı.

Samsun Valiliği tarafından konu hakkında yapılan açıklamada, “İlimiz Bafra ilçesi, Kozağzı Mahallesi’nde, 2 Temmuz 2020 günü Samsun Valiliği İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan ortak çalışma sonucu; şüpheli 2 şahıs kenevir ektikleri alanı sularken suçüstü yakalanmış, 2 ayrı noktada yapılan inceleme neticesinde 328 kök kenevir bitkisi ve 1 kg kubar esrar ele geçirilmiştir. Olayla ilgili 2 şahıs gözaltına alınmış olup, Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla tahkikata başlanılmıştır” ifadeleri kullanıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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