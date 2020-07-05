1 yıldır oğlunun yanında kalan aile evlerine geldiklerinde şoke oldular

Samsun’un Bafra ilçesinde 1 yıldır oğlunun yanında kalan aile evlerine geldiklerinde gördükleri manzara karşısında şoke oldular

Olay, Çilhane Mahallesi Şevkioğlu Sokak'ta tek katlı müstakil evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 1 yıldır Kayseri’de oğullarının yanında kalan C.K. ve eşi F.K. dün gece eve geldiklerinde ortalığı darmadağın buldular. C.K. polise arayarak durumu bildirdi. Asayiş Büro Amirliği ve Olay Yeri ekipleri tarafından evde yapılan incelemede, eve giren hırsız veya hırsızlar tarafından 2 televizyon, 1 adet tüplü set üstü ocak, kutusunda bulunan 1 adet blender seti ve odunlukta bulunan el hızarının çalındığını tespit edildi. Polis ekipleri eve giren hırsız veya hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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