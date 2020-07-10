Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

Samsun'da bir genç, "uyuşturucu ticareti yaptığı" gerekçesiyle tutuklandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, irtibatlı olduğu şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisini aldığı M.Ç. ile ilgili olarak yaptıkları takip ve çalışmada, şüpheli şahıs ile teması görülen 1 şahıstan 14 adet sentetik ecza adlı uyuşturucu özelliği bulunan hap elde etti. Gözaltına alınan M.Ç. ile birlikte 112 adet daha sentetik ecza hap ele geçirildi.

"Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edilen M.Ç. savcı tarafından tutuklanması talebiyle sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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