OMÜ örnek çalışmalarla kalitesini belgelendiriyor OMÜ’de Bilgi Güvenliği ve Enerji Yönetim Sistemleri sertifikası eğitimlerine başladı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), vizyon ve misyon uygun olarak kalite çalışmaları yeni alanlar ekleyerek devam ediyor. Bu kapsamda “TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemleri ve TS EN ISO /IES 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri” sertifikası için çalışan eğitimlerine başladı. İki ayrı salonda eş zamanlı olarak başlayan eğitimler 27 – 29 Temmuz 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi “Kalite Yönetim Sistemleri” ve “Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi” belgelerini almasının ardından “Enerji Yönetim Sistemleri” ve “Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri” sertifikası alabilmek için TSE’ye başvurdu.



Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri sertifika eğitimi başladı

İlahiyat Fakültesi Konferans Salonunda başlayan “TS EN ISO /IES 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri” eğitiminde bilgi teknolojisi, güvenlik teknikleri, bilgi güvenliği yönetim sistemleri, gereksinimler ve standartlar konularında bilgiler çalışanlara aktarılacak. Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri eğitimlerinin açılışında konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Vedat Ceyhan, konuşmasına üniversitenin çeşitli birimlerinden eğitime katılan çalışanlara teşekkür ederek başladı. Ceyhan, Ankara’dan gelen Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Uzmanı Ali Kemal Eyüpoğlu tarafından verilecek eğitimin çalışanlar için çok önemli olduğunu, herkesin burada edilen bilgilerden memnuniyet duyacağını belirtti.

Her şeyin ışık hızıyla yaşandığı günümüzde bilgi güvenliğinin önemine vurgu yapan Ceyhan, “Kişisel verilerin korunmasıyla birlikte bilgi güvenliği konusunda çok farklı tanımlamalar bulunuyor. Örneğin bilgi güvenliğini 10 kişiye sorsak, sadece 6 ya da 7 kişi tanımın bilgisayarla ve bilgi teknolojileriyle alakalı bir durum olduğunu söyleyebilir. Ama burada bilgi kelimesinin küçük bir daraltma olmadığını göreceğiz ve birçok şey öğreneceğiz” diye konuştu.



“Kurumsal Akreditasyon Kurulu tarafından seçilen 11 üniversite arasındayız”

Üniversitenin kalite çalışmaları konusunda özverili çalışmalar yürüttüğünü söyleyen Ceyhan, “2018 yılında kalite koordinatörlüğünü kurulmasıyla ve devamında verdiğiniz destekle Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Kurumsal Akreditasyon Kurulu tarafından seçilen 11 üniversite arasında yer aldı. Bu çok önemli bir prestij. Bunu şöyle açıklayabiliriz: Türkiye’de var olan 200 üniversiteden sadece 11’i yaptığı işleri belli standartlarda yapabilen üniversite konumunda. Bu çok önemli bir başarıdır” ifadelerini kullandı.

Kalite çalışmalarının üniversiteleri sürekli iyileştirmeye yönelttiğini belirten Ceyhan, bu çalışmaların üniversitelerin eksiklerini tespit etmesini sağladığını ve hazırladıkları planlamalarla düzeltme yoluna açtığını vurguladı. Ceyhan, bilgi güveliği konusundaki eksiklerini tamamlamanın gayreti içinde olduklarını ifade etti. Prof. Dr. Ceyhan, “Bilgi güvenliğiyle ilgili adımlarımızı sıkılaştırmamız lazım. Çünkü ulusal ve uluslararası standartları sağlamak ve bunu belgelemek istiyoruz. Bunun ilk adımı da eğitim, eğitim her aşamada çok önemli” şeklinde konuştu.



OMÜ’nün hedefi Enerji Yönetim Sistemleri sertifikasını alan ilk resmi kurum olmak

Diğer tarafta OMÜ Atatürk Kongre ve Kültür Merkezinde başlayan “TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemleri” eğitiminde; enerjinin önemi, enerji yönetim sistemleri, standardın maddeleri konuları anlatılıyor. Toplantının açılış konuşmasını TSE Samsun Belgelendirme Müdürü Erol kaygı yaptı.



“OMÜ’yü her yerde örnek gösteriyorum”

Erol Kaygı, konuşmasında şunları kaydetti:

“OMÜ Kalite Yönetim Sistemleri ile olan işbirliğimiz devam ediyor. Ondokuz Mayıs Üniversitesini her yerde örnek olarak gösteriyorum. OMÜ yüksek öğretim camiasına gerçekten kalite yönetim sistemleri konusunda olabilecek en iyi sistemi kazandırdı. Hepimizin beraber yürüttüğü bu çalışmalar kamuya mal olma yolunda devam ediyor. Faydalı bir eğitim olmasını temenni ediyorum.”



“Türkiye’de ilk olacağız”

Ardından OMÜ Genel Sekreteri Doç. Dr. Menderes Kabadayı çalışanlara hitaben konuşmasında, “Uzun bir aradan sonra bir araya gelmekten son derece memnun oldum. Dünyanın neresine giderseniz gidin enerji en önemli kavramlardan birisidir. Dünyanın birçok yerindeki kargaşaların bir çoğunun temelinde de ekonomik kaygılarla beraber enerji yönetimi yatmaktadır. Enerjiye kim hâkimse, enerjiyi kim daha iyi yönetiyorsa, kim üretiyor ya da pazarlıyorsa bir nevi oranın hem siyasi hem ekonomik gücünü elinde tutuyor. Biz de OMÜ olarak enerji sistemleri ile ilgili bir takım çalışmalar yaptık ve TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemleri ve TS ISO/IEC Belgesini alabilmek için başvuru yaptık. Resmi olarak bu belgeyi alan bir devlet kurumu yok. İnşallah biz Türkiye’de ilk olacağız. İnşallah eğitimlerimiz de iyi geçecek ve belgeyi alacağız. Hepinize teşekkür ediyorum başarılar diliyorum” dedi.

İlahiyat Fakültesi Konferans Salonu ve Atatürk Kongre ve Kültür Merkezinde başlayan “TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemleri ve TS EN ISO /IES 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri” sertifikası çalışan eğitimleri 29 Temmuz 2020 tarihine kadar devam edecek.

