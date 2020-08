İMO Başkanı Cevat Öncü: “Samsun’un deprem master planı hazırlanmalı”

İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Samsun Şube Başkanı Cevat Öncü, “Kuzey Anadolu Fay Hattı (KAF) Ladik ve Vezirköprü ilçelerimizden geçmektedir. Bu nedenle bölgemiz ve kentimiz de ciddi deprem riski taşımaktadır. Samsun’un deprem master planı hazırlanmalıdır” dedi.

İMO Samsun Şubesi tarafından 17 Ağustos 1999 depreminin 21. yılı nedeniyle bir açıklama yapıldı. Deprem gerçeğinin unutulmaması gerektiği vurgulanan açıklamada depremlerde hayatını kaybedenler rahmetle anıldı.

Kuzey Anadolu Fay Hattı’ndan ötürü Samsun’un da deprem riskiyle karşı karşıya olduğunu söyleyen Şube Başkanı Cevat Öncü, “KAF dünyanın en tehlikeli diri faylarından biridir. Bingöl ilimizin Karlıova ilçesinden başlayıp Marmara Denizi'ne uzanan, oradan da Yunanistan'a geçen bir fay hattıdır. Ayrıca bu fay hattında oluşan her deprem başka bir depremi tetiklemektedir. Bilindiği gibi KAF Samsun il sınırlarımız içerisinde bulunan Ladik ve Vezirköprü ilçelerimizden de geçmektedir. Bu nedenle bölgemiz ve kentimiz de ciddi deprem riski taşımaktadır. Fay hattının geçtiği ve yakınındaki ilçeler birinci derece olmak üzere kent merkezimiz de ikinci ve üçüncü derecede deprem riski taşımaktadır. Aynı hat üzerinde 1943 yılında LadikTosya depremi olarak anılan 7,2 büyüklüğünde önemli ölçüde can ve mal kaybına yol açan deprem meydana gelmiştir. Adı geçen depremde 4 bini aşkın ölüm ve binlerce yurttaşımız yaralanmış, maddi hasarlar oluşmuştur. Bu nedenle Samsun’un deprem master planı hazırlanmalıdır” diye konuştu.

Bu konuda bir ön çalışma da hazırladıklarını ve Samsun Büyükşehir Belediyesi ile iş birliğinde bunu gerçekleştirmek istediklerini dile getiren Öncü, “Biz Samsun’un bir deprem master planı hazırlanması konusunda bir ön çalışma yaptık. Bunu gerçekleştirmede en temeli de arazi çalışması. Mevcut yapıların incelenmesi. Zeminlerin mikro ve makro olarak belirlenmesi ve yasal düzenlemeler de yapılarak halkın katılımının sağlanması gerekiyor. Büyük bir saha çalışması ve hukuki çalışma gerekiyor. Riski azaltmak, afete müdahale, deprem öncesi yapılacak işler ve deprem anında, 5 dakika sonra, 5 saat sonra, 1 hafta sonra, 1 ay ve 1 yıl sonra yapılacakları içermesi gerekiyor. Toplanma ve deprem sonrası yaşam alanlarını da içeren ve İMO olarak bizim koordinasyonumuzda, olmazsa olmaz Büyükşehir Belediyesi ile, AFAD, Valilik ve bu konuda deneyimli üniversitelerin katılımıyla bunların son sınıf kadroları da kullanılarak ciddi bir çalışma yapılması gerekir. Samsun için bir deprem şurası yapıp bu başlatılmalı. Tam teşekküllü olarak Anadolu’da henüz deprem master planını tamamlamış bir şehir yok. Bugün başlasak 2 3 yıl içinde tamamlanır. Temel amaç muhtemel bir depremde can ve mal kayıplarını en aza indirmek” şeklinde konuştu.

