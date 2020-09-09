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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kadınlar dikkat! 40 yaş üzerindeki kadınların yüzde 40'ında görülüyor

İHA

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Lale Çetin Yılmaz, miyomların rahimde gelişen iyi huylu urlar olduğunu, tüm kadınların yüzde 2550'sinde, 40 yaşın üzerindeki kadınların ise yüzde 40'ında görüldüğünü söyledi.

Kadınlar dikkat! 40 yaş üzerindeki kadınların yüzde 40'ında görülüyor

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Lale Çetin Yılmaz, miyomların rahimde gelişen iyi huylu urlar olduğunu, tüm kadınların yüzde 2550’sinde, 40 yaşın üzerindeki kadınların ise yüzde 40’ında görüldüğünü söyledi.
Medicana Samsun Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümünden Opr. Dr. Lale Çetin Yılmaz miyom, çeşitleri, tanı ve tedavisi konusunda önemli bilgi verdi. Yılmaz, “Her dört kadından birinde görülür. Menopoz sonrası küçülür. 40 yaşın üzerindeki kadınların yüzde 40’ında miyom vardır” dedi.
Kesin olarak bilinmemekle birlikte kadınlık hormonu östrojenin miyomların büyümesine yol açtığını belirten Opr. Dr. Lale Çetin Yılmaz, “Bu yüzden gebelikte östrojen arttığı için miyom büyür, menopozda azaldığı için miyom küçülür. Myomda genetik yatkınlık da mevcuttur, özellikle anne tarafındaki kadınlarda miyom olanlarda risk fazladır. Bazı miyomlar belirti vermez. Belirti verenlerde ise adette daha fazla kanama, daha uzun veya daha sık adet dönemleri, adet sancısı, adet dışı vajinal kanama, kansızlık, karın ve belde ağrı, sık idrara çıkma, kabızlık görülebilir. Rahim dış tabakasında, orta tabakasında, iç tabakasında yerleşimine göre çeşitleri vardır. Ayrıca rahim dışına doğru büyüyen saplı myomlar da mevcuttur” diye konuştu.
Miyomların neden olduğu başka problemlerin olup olmadığı konusunda bilgi veren Dr. Yılmaz, “Miyomu olan kadınlarda yüzde 40 ihtimalle düşük gelişir. Ayrıca miyomlar yerleşim yerine göre kısırlık sebebi olabilir. Miyomlar kadın doğum uzmanı tarafından yapılan jinekolojik muayene sırasında tespit edilebilir. Ayrıca ultrason, magnetik rezonans(MR), histeroskopi, hsg, laparoskopi ile de saptanabilir” şeklinde konuştu.

Miyomun tedavisine değinen Yılmaz şöyle devam etti:
“Belirtilere yol açmayan, küçük olan veya menopoza yaklaşan bir kadında görülen myomlar takip edilir. Yakınmalara yol açan miyomlar ise cerrahi olarak tedavi edilir. Miyomlarda maalesef ilaç tedavisi yoktur. Myom tedavisinde cerrahi yöntemler şunlar: Miyomektomi: Rahmi yerinde bırakarak sadece miyomun çıkartılmasıdır. Kadın rahmini muhafaza ettiği için kadının çocuk sahibi olabilme şansı vardır. Miyomektomi sonrası gebe kalan hasta sezaryenle doğurtulur. Histerektomi: Rahmin çıkarılmasıdır. Yumurtalıklar çıkarılabilir veya çıkarılmayabilir. Bu işlem için rahim karındaki bir keşiden veya vajinadan çıkarılabilir. Çoğunlukla genel anestezi tercih edilir. Histerektomi yapıldıktan sonra bir kadın çocuk sahibi olamaz. Uterin arter embolizasyonu: Bu yöntemle rahme giden kan damarları tıkanır. Bu iş için özel olarak eğitilmiş radyolog tarafından yapılır. Bu yöntem her tür miyoma uygulanmaz, buna bir kadın doğum uzmanının karar vermesi gerekir.”
Miyomların gebelikte muhtemelen problem oluşturmadığını anlatan Opr. Dr. Lale Çetin Yılmaz, “Gebelik sırasında miyom boyutlarında artma olabilir. Bu nedenle gebede ağrı, baskı hissi oluşturabilir. Gebelikte düşük, erken doğum, bebeğin ters pozisyonda gelmesine neden olabilir. Nadiren rahim ağzını kapatıp bebeğin doğum kanalından geçişine engel olabilir. Bu durumda sezaryen doğum gerekir. Sıklıkla miyomların gebelikte tedavi edilmeleri gerekmez Miyomların kansere dönüşme riski ihtimali binde iki gibi çok düşük bir ihtimaldir. Hızlı büyümesi durumunda mutlaka kansere dönüşme riski açısından değerlendirilmelidir. Miyomlarınız varsa ya da geçmişte olduysa düzenli doktor kontrolünü ihmal etmeyiniz” ifadelerini kullandı.

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