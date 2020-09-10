İlkadım'da korona tedbiri en üst seviyede

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, korona virüsüne karşı tedbirlerin hem ilçe genelinde hem de belediyeye ait bina ve alanlarda en üst seviyeye çıkarıldığını duyurdu.

İlkadım Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ilaçlama ekiplerinin ilçe genelinde ve İlkadım Belediyesi’ne ait bina ve alanlarda yürüttüğü ilaçlama çalışmaları hızla devam ediyor. İlkadım Belediyesi Hizmet Binası başta olmak üzere belediyeye ait alanlar düzenli olarak özel solüsyonlar ile ilaçlanıyor.



“Hem halkımız hem personelimiz için mücadelemiz sürüyor”

Korona virüsüne karşı bilinçlendirilme çalışmalarının hazırlanan broşür ve afişlerle devam ettiği İlkadım Belediyesi’nde vatandaşların yanı sıra personellerin de hijyenik bir ortamda hizmet vermeleri sağlanıyor. İlçe genelinde kamu kurum ve kuruluşlarına ait binalar, camiler, parklar, banka ATM’leri, virüs vakası görünen vatandaşların bulunduğu apartmanlar, otobüs durakları ve ortak kullanım alanları ilaçlanıyor. Başta İlkadım Belediyesi Hizmet Binası olmak üzere belediyeye ait kültür merkezleri, sosyal tesisler( Ihlamur Kafe, Acem Tekkesi, Hanımlar Lokali, Gazi park, nikah ve düğün salonları) Fen işleri, Temizlik İşleri’ne ait şantiyeler ile personel servis araçları, temizlik araçları ve iş makineleri de ilaçlama ve temizlik çalışmaları ile sağlıklı bir ortama kavuşturuluyor.



Tedbirlerle vatandaşa hizmet aksatılmıyor

Korona virüsüyle mücadelenin vatandaşa verilen hizmette aksamaya sebebiyet vermeden titizlikle sürdüğünü belirten İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Korona virüs ile mücadelemiz sürerken vatandaşımıza verdiğimiz hizmeti aksatmadan hem vatandaşımız hem de personelimiz için sağlıklı bir ortamı devamlı kılmayı hedefliyoruz. Belediyemiz bünyesinde görev yapan dezenfeksiyon ekibimiz hizmet binalarımızdan kültür merkezlerimize, düğün salonlarımızdan sosyal tesislerimize kadar tüm kullanım alanlarını devamlı olarak ilaçlayarak riski en aza düşürüyorlar. Personelimizin korunması noktasında da servis araçlarımız her gün ilaçlanırken sağlık personelimiz de hem vatandaşlarımız hem de personelimizin ateş ölçümlerini yapmayı sürdürüyor. Hizmet alma noktasında belediyemize gelen vatandaşlarımızı hemen girişte bulunan danışma personelimiz karşılıyor HES kodları alındıktan sonra ateş ölçümleri yapılıyor daha sonra bina içerisine girebiliyorlar. Ülke olarak verdiğimiz bu mücadelede disiplini elden bırakmadan hem vatandaşımız hem de personelimizin sağlığını koruyacak tedbirleri en üst seviyede uygulamaya devam edeceğiz” diye konuştu.

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