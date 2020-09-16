İl Milli Eğitim Müdürü Esen: "Okullar yeni eğitim ve öğretim yılına hazır"

Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, okulların yeni eğitim ve öğretim yılına hazır olduğunu söyledi.

Coşkun Esen, Alaçam ilçesini ziyaret ederek 20202021 eğitim ve öğretim yılı için okulların hazırlıklarını İlçe Milli Eğitim Müdürü Sezai Tural ile birlikte yerinde inceledi.

Yeni eğitimöğretim yılında okulların hazırlık durumunu görmek için Alaçam ilçesini ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Esen, daha sonra İlçe Milli Eğitim Müdürü Sezai Tural ve şube müdürleri ile birlikte ilçe merkezinde bulunan Anadolu liseleri, ilkokullar ve anaokulunda incelemelerde bulunarak bilgiler aldı. Okulların hazırlıklarını denetleyen İl Milli Eğitim Müdürü Esen, ‘Mesleki Çalışma Programı’ kapsamında, okullarda öğretmenlerle bir araya geldi. Öğretmenlerin taleplerini dinleyen Esen, onlarla bir süre sohbet etti.

Okulların yeni eğitim ve öğretim yılına hazır olduğunu ifade eden Esen, “Mutlu, huzurlu ve başarılı bir eğitimöğretim yılı geçireceğimizi temenni ediyorum” dedi.

Esen son olarak Sezai Tural’dan hayata geçirilen projeler ve çalışmalar hakkında brifing aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.