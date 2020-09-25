Bakan Koca’dan hastalara ’geçmiş olsun’ ziyareti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hastaları ziyaret ederek ’geçmiş olsun’ dileğinde bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hematoloji Bölümünü ziyaret etti. Tedavi gören hastalarla sohbet eden ve sağlık durumlarıyla ilgili bilgi alan Bakan Koca, ’geçmiş olsun’ dileklerini iletti. Bakan Koca daha sonra Samsun İli Değerlendirme Toplantısı’na katılmak üzere İl Sağlık Müdürlüğüne gitti. Buradaki toplantıdan sonra Bakan Koca, Amasya, Çorum, Ordu, Sinop ve Tokat il sağlık müdürleri, başhekimleri ve saha koordinatörlerin katılımı ile bölge değerlendirme

toplantısı yapacak. Toplantılarının ardından Bakan Koca saat 18.30’da haftalık olağan basın açıklamasını Samsun’da gerçekleştirecek.

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