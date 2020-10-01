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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rektör Ünal, Türkiye birincisi Tanyeli Roket Takımı'nı tebrik etti

İHA

Rektör Ünal, Türkiye birincisi Tanyeli Roket Takımı'nı tebrik etti

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ElektrikElektronik Mühendisliği, Samsun Üniversitesi (SAMÜ) Havacılık ve Uzay Mühendisliği ile Karabük Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümlerinde öğrenim gören öğrencilerce kurulan ve Gaziantep’teki TEKNOFEST 2020’de "Roket Alçak İrtifa" kategorisinde Türkiye birincisi olarak zirveye çıkan Tanyeli Roket Takımı, OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal tarafından ağırlandı.
Rektörlük Senato Salonu’nda düzenlenen ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fehmi Yazıcı’nın da eşlik ettiği buluşmada takım üyelerinin her birini kutlayan Rektör Ünal, elde edilen bu başarının, gelecekteki başarıların da müjdecisi olduğunu vurgulayarak üniversiteler arasında doğan bu güç birliği ve nihayetinde gelen Türkiye birinciliğinden kıvanç duyduklarını dile getirdi.

Buluşma programının başında söz alan Tanyeli Roket Takımı Akademik Danışmanı ve OMÜ Mühendislik Fakültesi ElektrikElektronik Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Çetin Kurnaz, ilk kez katıldıkları yarışmaya ilişkin hazırlık aşaması, tasarladıkları roketin teknik ve donanım özellikleri ile takım olarak nasıl bir değerlendirme sürecinden geçtikleri hakkında Rektör Ünal ve Rektör Yardımcısı Yazıcı’yı aydınlattı.
Ödül sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, ürettikleri rokete dair brifing de verdiklerini belirten Doç. Dr. Kurnaz, destek ve teşvikleriyle bu noktaya gelmelerinde emeği olan Gençlik ve Spor Bakanlığı, Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, T3 Vakfı ile Atakum Gençlik Merkezi’ne şükranlarını sunarak “İlerleyen süreçte gerek üniversitemiz ve ilimiz gerekse ülkemiz ve milletimizi sevindirecek güzel işler yapacağımızı umuyoruz” dedi.

Rektör Ünal “Bu başarı takım ruhu ve multidisipliner çalışmanın eseri”
Ardından Takım üyeleriyle sohbet edip onları yakından tanıyan Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal ise bu başarının kendilerini fazlasıyla heyecanlandırdığını ve mutlu ettiğine işaret ederek takım ruhu ile multidisipliner (çok alanlı) çalışmanın Türkiye birinciliğini getirdiğini söyledi. Rektör Ünal kurum ve kuruluşları bu anlamda bir araya getirmenin ayrı bir beceri gerektirdiğini kaydederek, “Burada önemli olan; bireysel olarak ulaşamayacağınız sonuçları görmenizdir” diye konuştu.

“İnşallah daha büyük hayallerin peşine düşeceksiniz”
Türkiye’nin artık kendi teknolojisini geliştirmeye başladığına dikkat çeken Rektör Ünal, “Hakikaten bu ödül, bizleri umutlandıran ve daha da güçlendiren bir başarı. Ancak bununla da yetinmemek gerekiyor zira bu başarı, sizlere daha büyük şeyleri başarabileceğinizi gösteren bir basamak yahut aşama olarak görülmeli. İnşallah daha büyük hayallerin peşine düşeceksiniz ve bizler de bundan eminiz. Katettiğiniz bu mesafe sizlerin özgül ağırlığını elbette arttıracaktır” değerlendirmesinde bulundu.

Rektör Yardımcısı Yazıcı: “Sizler bu başarıyla multidisipliner çalışmanın en güzel örneğini sergilediniz”
Diğer yandan düşünceleri aktaran Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fehmi Yazıcı, Türkiye çapında alınan bu ödülün değerli olduğuna vurgu yaparken “Üniversitemiz araştırmageliştirme konusunda büyük dönüşüm yaşıyor ve şehrimizin diğer dinamikleriyle bunu ayağa kaldıracağız. Üniversitelerde en zorlanılan hususlardan biri multidisipliner çalışmaktır. İşte sizler bu başarıyla bunun en güzel örneğini sergilediniz ve bu mutluluğu bize yaşattınız. Bundan sonrası da inanıyorum ki daha kolay olacaktır” sözlerine yer verdi.
Yaşadığımız çağda yapay zekânın vazgeçilmez olduğuna dikkat çeken Rektör Ünal, bu çerçevede OMÜ’nün planladığı çalışma, projeleri ve olası iş birliklerini konuklarıyla paylaşırken yarışmanın gerçekleşmesinde rolü olan kişi, kurum ve kuruluşlara teşekkürlerini iletti. Buluşmanın sonunda Rektör Ünal, Tanyeli Roket Takımı’nı Üniversitenin hediyeleriyle taltif ederken, yarışmada birinciliği getiren rokete de imzası attı. Buluşma sonunda Rektör Ünal, Rektör Yardımcısı Yazıcı ve Tanyeli Roket Takımı, objektiflere birlik ve dayanışma pozu verdi.

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