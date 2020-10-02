"Sınıf Tam Öğretmenim" tablet bağış kampanyası

Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından toplumsal dayanışma, birlik ve beraberliği pekiştirmek adına başlatılan kampanya ile 19 Mayıs ilçesinde uzaktan eğitime ulaşamayan öğrenci kalmayacak.

19 Mayıs İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Demirkol yaptığı açıklamada, ”Kampanya kapsamında EBA Canlı Ders ve EBA Portalı ile diğer internet tabanlı eğitim uygulamalarını kullanarak uzaktan eğitime daha çok katılmalarını sağlayabilmek amacıyla toplanan tabletler ihtiyacı olduğu tespit edilen öğrencilere en kısa sürede ulaştırılacak, tablet bağışında sıfır ve kullanılmış çalışır durumda cihazlar kabul edilecek. İhtiyaç sahibi öğrencilerin tespiti ve kampanyada elde edilen cihazların bu öğrencilere teslimi ilçe milli eğitim müdürlükleri ve okul müdürlükleri tarafından gerçekleştirilecek. Kampanyaya bağışta bulunacak katılımcılardan, nakdi yardım alınmayacak olup direk tablet bağışına dönüştürülecektir. Özellikle 300 tablet ile kampanyaya destek olan 19 Mayıs Belediye Başkanımız Osman Topaloğlu başta olmak üzere bütün bağışçılarımıza teşekkür ederim” dedi.

Tablet dağıtımında öncelikle kırsal bölgeler TRT EBA TV'yi izleyemeyen, TV olmayan okul çağı kardeş sayısı fazla öğrencilere, yatılı olan öğrencilerden EBA Destek Noktalarına ulaşım konusunda sorun yaşayan ve okul çağı kardeş sayısı fazla kırsal bölgelerdeki öğrencilere, sınav döneminde olan 8. sınıf ve 12.sınıf öğrencilerinden başlanacak. Dağıtımlar daha sonra 5. sınıf ve 9.Sınıf öğrencileri şeklinde ilerlenecek.

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