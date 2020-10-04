Samsun'da silahla yaralamaya 3 gözaltı

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Samsun'da bir kişinin silahla yaralanması olayıyla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan F.A. dizinden yaralandı. Hastaneye kaldırılan F.A. tedavi altına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, olayla ilgili R.E.Y., S.B. ve E.E.'yi gözaltına aldı. Polisteki sorgulanması tamamlanan 3 kişi bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

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