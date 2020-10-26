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3 asırlık ahşap camiye, restorasyon talebi

DHA

3 asırlık ahşap camiye, restorasyon talebi


Zeynep Irmak ÖCALHakan AKGÜN/TERME (Samsun), (DHA) SAMSUN´un Terme ilçesine bağlı Yenicami Mahallesi'nde yaşayanlar, 300 yıllık ahşap camiyi kendi imkanlarıyla ayakta tutmaya çalışıyor. Kapısına kilit vurulmaması için her cuma namazını ve bayram namazlarını 3 asırlık camide kılan mahalleli, tarihi yapının restore edilip, korumaya alınmasını istiyor.
Terme'nin Yenicami Mahallesi´nde bulunan ahşap caminin tabanında, zamanla çökmeler meydana geldi. Mahalleli ise yaklaşık 300 yıl önce Osmanlı döneminde yapıldığı belirtilen camiyi kendi imkanlarıyla koruyup, ayakta tutmaya çalışıyor. Çevre mahallelerden 5 din görevlisi de gönüllü olarak asırlık camiye gelip, cemaate cuma namazı kıldırıyor. Vakit namazlarında kapalı tutulan asırlık camideki çökmelerden tedirgin olan mahalleli, 'ata yadigarı' olduğunu belirttikleri tarihi yapının restore edilip, korumaya alınmasını istiyor.
'BU CAMİDEKİ HUZUR ÇOK FARKLI'
Görevli imam Mustafa Sağlam, çökmeler oluşan tarihi yapının restore edilmesi gerektiğini söyleyerek, "Mahalleli yıllardır bu asırlık camide toplanıp, cuma ve bayram namazını kılıyor. Atalarımız bize çok güzel bir eser bırakmış ama bu nadide eser yıkılmak üzere. Defalarca ilgili yerlere gittik ama bir yol alamadık. Caminin sol tarafında çökme var, taşıyıcı kütükleri de çürümüş durumda. Bu nedenle bir an evvel restore edilmesi gerekiyor yoksa bu cami yıkılacak. Tek amacımız, insanları bir araya toplayan bu tarihi eserin kazandırılmasıdır. Diğer mahallerde de bizim mescitlerimiz var ve buralarda da kadrolu imamlar var. Bu asırlık camiden, diğer mahallelerde görevli 5 imam mesuldür. Bu camiye ayrı bir imam atanmış değil, dönüşümlü olarak görev yapıyoruz. Diğer mescitlere cemaat bölündüğü zaman buraya gelen kişi sayısı azalır. Burası hayat bulsun, diye 3 kilometre uzaklıkta oturanlar bile bu camiye geliyor. Bu camideki huzur çok farklı, bize emanet edilen bu eserin restore edilmesini istiyoruz" dedi.
'TEK İSTEĞİMİZ CAMİNİN RESTORE EDİLMESİ'
Muhtar Şaban Subaşı ise "Bu caminin bir an evvel yapılmasını istiyoruz. 5060 kişi cuma namazını burada kılmaya geliyor. Caminin kapanmaması için cuma namazlarını burada kılıyoruz. Eğer bu camiye gelmezsek zaten cemaat dağılıyor. Mahalleli bu camiyi yaşatıyor, ayakta tutmaya çalışıyoruz. Bu camide namaz kılmanın verdiği hissi anlatmamız mümkün değil, yaşamak lazım. Tek isteğimiz bu caminin restore edilmesi" diye konuştu.
'TARİHİMİZİ YAŞATMAMIZ GEREKİYOR'
Cemaat olarak caminin onarılmasını istediklerini belirten Osman Ataseven (70) de "50 yıldır bu camide namazımı kılıyorum. Çok eski bir cami. Böyle tarihi bir yerde namazlarımızı kılıyoruz. Tarihimizi yaşatmamız gerekiyor" derken Ekrem Gümüş (79) ise "Yıllardır bu camide huşu içinde namazımızı kılıyoruz. Bu asırlık cami başka camilere benzemez. O nedenle bu caminin onarılması için bir an önce adımların atılması gerekiyor" dedi. DHA-Genel Türkiye-Samsun / Terme Zeynep Irmak ÖCALHakan AKGÜN
2020-10-26 09:41:38

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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