OMÜ'nün 148,9 bin eurolu ‘Su Yönetimi’ projesi kabul edildi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümünün Erasmus+ Mesleki Eğitim Stratejik Ortaklıklar (KA202) Projeleri kapsamında sunduğu proje önerisi, Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Türkiye Ulusal Ajansı tarafından 148 bin 952 euro bütçe ile kabul edildi.

Proje ortaklarının OMÜ Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü, Ankara Üniversitesi, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü, İlkadım İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, University of Novi Sad, Spanish National Research Council ve Czech University of Life Sciences Prague olduğu öneride; OMÜ’den proje yürütücüsü Prof. Dr. Eyüp Selim Köksal, Prof. Dr. Yusuf Demir, Prof. Dr. Bilal Cemek, Prof. Dr. Vedat Ceyhan, Dr. Öğr. Üyesi Sakine Çetin Taner ve Arş. Gör. Emre Tunca görev aldı.

Dünyada ve Türkiye’de üzerinde yoğun ARGE faaliyetlerinin yürütülen sulama suyu yönetiminde, uydu ve insansız hava araçları sistemlerinin kullanılmasının konu edildiği proje kapsamında, Türkiye ve Avrupa’dan mühendis ve bilim adamları, uydu ve insansız hava araçları sistemlerinden elde edilen görüntüler üzerinden çalışma yürütecekler. Projede görev alan OMÜ ekibinin, uydu sistemleri ve insansız hava araçlarının su yönetiminde kullanılması üzerine tamamlanmış ve devam etmekte olan TUBİTAK ve OMÜBAP destekli araştırma projeleri mevcut durumda bulunuyor. Bu projelerden elde edilen bilgi ve tecrübeler diğer proje ortaklarının bilgi ve tecrübeleri ile bir araya getirilerek elde edilecek sonuçlar, proje ortağı ülkelerde gerçekleştirilecek toplantı, seminer ve çalıştaylarla ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşılacak. Ayrıca çalışma kapsamında çiftçiler, mühendisler ve araştırmacıların kullanması için internet tabanlı bilgisayar ve cep telefonu uygulamalarının geliştirilmesi hedefleniyor. Böylece bitkisel üretimde verimliliğin arttırılması, en önemli doğal kaynaklardan olan suyun en yoğun kullanıldığı tarım sektöründe daha randımanlı kullanılması ve tarımda dijital teknolojilerin doğru, etkili ve yaygın bir biçimde kullanılmasına önemli katkılar sağlanması hedefler arasında.

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