SSBL Münazara Kulübü seriyi bozmadı

İbrahim Tanrıverdi Sosyal Bilimler Lisesi (SSBL) Yakamoz takımı münazara alanında şampiyon olarak Samsun’u gururlandırdı.

Yakamoz takımı, Münazara Hitabet Derneği’nin düzenlediği Çevrimiçi Çaylaklar Turnuvası’na katıldı. 2426 Ekim tarihlerinde düzenlenen turnuvada takım 9. sınıf öğrencileri Yağmur Güdeloğlu ve Defne Baltacı ile şampiyon oldu. Ancak İbrahim Tanrıverdi Sosyal Bilimler Lisesi’nin bu başarısı ilk değil.

Kendini geliştirebilen, entelektüel bireyler olmayı hedefleyen kulübün lise öğrencileri kulüp rehber öğretmeni Oğuzhan Çolak’la beraber üç yıl içinde ulusal birçok başarı elde etti. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın düzenlediği Liseler Arası Türkiye Münazara Ligi’nde Ankara bölge şampiyonu olan öğrenciler, İstanbul’da yapılan Türkiye genelinde 400 lisenin katıldığı finallerde de Türkiye şampiyonu olmayı başardı.

Karantinada da çalışmaktan hiç bıkmadıklarını söyleyen kulüp üyeleri eğitim ve etkinliklerine uzaktan eğitim sürecinde de ara vermeden sürdürdü. Mayıs ayında katıldıkları İstanbul Münazara Hitabet Derneği’nin organizatörlüğünde gerçekleşen 2. EMünazara Turnuvası’na Yeşilin Elli Tonu takımıyla katılan kulüp turnuvanın şampiyonu oldu.

Kulüp öğrencileri; münazara aracılığıyla kendilerini geliştirmeye devam edeceklerini, başarılarına yenilerini eklemek için sabırsızlandığını söyledi. Argüman Fabrikası tarafından bu ay sonunda düzenlenecek turnuvaya dört takımla hazırlanan SSBL Münazara Kulübü seriyi sürdürmek istiyor.

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