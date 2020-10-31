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Altınkaya Barajı'nda korkutan görüntü Gövde hacmi ile Türkiye’nin 3. büyük barajı olan Altınkaya Barajı’nda suların çekildiği bölge havadan görüntülendi

İHA

Altınkaya Barajı'nda korkutan görüntü Gövde hacmi ile Türkiye’nin 3. büyük barajı olan Altınkaya Barajı’nda suların çekildiği bölge havadan görüntülendi

Samsun’da Kızılırmak Nehri üzerinde bulunan Altınkaya Barajı Gölü’nde, su seviyesinin düşmesi sonucu kuraklığı andıran görüntüler ortaya çıktı. Suların çekildiği bölge havadan görüntülendi.
Devlet Su İşleri (DSİ) verilerine göre 15 milyon 920 bin metreküp gövde hacmi ile Türkiye’nin 3. büyük barajı olan Altınkaya Barajı’nda 2019 Ağustos ayında doluluk oranı yüzde 69 iken, 2020 yılının Ekim ayı itibarıyla su seviyesi yüzde 11 azalarak yüzde 58’e düştü. Maksimum 190 kotlu Altınkaya Barajı, suların çekilmesiyle 167 kota geriledi. Altınkaya Barajı’nda 3 milyar 400 milyon metre küp su bulunduğu öğrenildi. Baraj havzasında su çekilen bölgeler drone ile havadan görüntülendi.

“Kuraklık oldu”
Vezirköprü Saraycık Mahallesi sakinlerinden Ruşen Gezer, “Bu sene kuraklık oldu. Su seviyesi çok fazla azaldı. Suyun seviyesi ormanın kenarına kadar geliyordu. 500600 metre kadar aşağıya indi. Kuraklık yüzünden ekinlerimizi de ekemedik, bu sene gelirimiz de olmadı. Eskiden bu bölgeye kar ve yağmur yağardı, bu sene öyle olmadı” dedi.

"Yağmur yağmadı”
Saraycık Mahallesi’nden Hüseyin Kartal ise, “Bu sene Haziran’dan günümüze kadar rahmet(yağmur) düşmedi. Az bir yağmur yağıp geçiyor. Toprak doymuyor. Tahmince baraj 300 ile 500 metre kadar aşağı indi. Bazı dere yerlerinde ise 10 metre kadar indi. Sıkıntı içerisindeyiz. Rahmet olmadığından dolayı çiftçilik bile yapamadık. Ekinlerimiz olmadı. Ektiğimiz ürünlerin karşılığı alamadık. Kuraklık bu sene böyle devam etti” diye konuştu.
DSİ yetkilileri barajdaki su seviyesinin şu an için bir tehlike arz etmediğini bildirdi.

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