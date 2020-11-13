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Samsun'da aşılama faaliyetleri 411 bin 15 defa aşı yapıldı

İHA

Samsun'da aşılama faaliyetleri 411 bin 15 defa aşı yapıldı

– Samsun’da şap, brucella ve koyunkeçi vebasına (PPR) karşı yürütülen aşılama faaliyetleri devam ediyor. Şu ana kadar 411 bin 15 aşı yapıldı.
“2020 Yılı Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Hayvan Hareketleri Kontrolü Programı” kapsamında yapılan aşılamalarda büyükbaş hayvanlara şap, brucella aşıları, küçükbaş hayvanlara koyun keçi vebası ve brucella aşıları uygulanıyor.
Konu ile ilgili bir açıklama yapan Samsun Valiliği İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, hayvan hastalıkları ve bunlara karşı yürütülen mücadele hakkında bilgi verdi.

Şap hastalığı
Şap hastalığından söz eden İbrahim Sağlam, “Şap hastalığı, eskiden beri bilinen, ülkeler arası canlı hayvan ve hayvansal ürün ticaretini olumsuz yönde etkileyen, büyük ekonomik kayıplara neden olan, çift tırnaklı hayvanların akut ve çok bulaşıcı viral bir hastalıktır. Bu hastalığa sığır, manda, koyun keçi domuzların yanında yabani çift tırnaklı hayvanlar duyarlıdır. Hastalıktan korunmada aşılama önemli olduğundan, yetiştiricilerimizin büyükbaş hayvanlarına Şap aşısını mutlaka yaptırması gerekmektedir. Ayrıca sevk edilecek büyükbaş hayvanlar, Şap hastalığına karşı son 12 ay içerisinde en az iki kere şap aşısıyla aşılanmış ve ikinci aşılamanın son altı ay içinde yapılmış olması gerekmektedir. 1 Eylül’de başlayan Sonbahar Şap Aşılama Programı, 31 Aralık tarihinde tamamlanacak” dedi.

Brucella hastalığı
Beucella hastalığını anlatan Müdür Sağlam, “Aynı şekilde brucella aşılaması da brusella hastalığı ile mücadelede önemlidir. Brusella Aşılama Proğramı’nda, büyükbaş hayvanlarda 3 6 aylık dişi buzağılar aşılanmakta, küçükbaş hayvanlarda ise 3 6 aylık dişi kuzu ve oğlaklar ile damızlık erkek hayvanlar aşılanmaktadır. Brucella, koyunlarda yavru atmaya sebep olan, son derece bulaşıcı ve insan sağlığı açısından yüksek risk taşıyan bir hastalıktır ve kayıt altına alınmaktadır” diye konuştu.

Koyunkeçi vebası (PPR)
Koyunkeçi vebasına değinen Sağlam, “Koyunkeçi vebası aşılaması programı kapsamında, il genelinde her yıl küçükbaş hayvanlara uygulanmaktadır. Aşılama çalışmalarında yeni doğan genç hayvanlar 3 aylıktan ibaret aşılanacak ve daha önce aşılanmamış ergin hayvanlar da aşılanacaktır. İl dışına sevk edilecek küçükbaş hayvanlarda veteriner sağlık raporu alırken PPR aşısının yapılmış olması şartı aranmaktadır. Aşılama faaliyetleri ile beraber küpeleme çalışmaları da yapılmaktadır” şeklinde konuştu.

Aşılama faaliyetleri
İlde yapılan ve devam eden aşılama çalışmalarından söz eden İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, “İlimizde sözü edilen dönemde 263 bin 736 büyükbaş hayvan şap aşısı ile, 61 bin 511 büyükbaş hayvan brucella aşısı (S19) ile, 23 bin 373 küçükbaş hayvan brucella aşısı (Rev 1) ile ve 62 bin 395 küçükbaş hayvan da koyunkeçi vebası aşısı (PPR) ile aşılanmış olup aşılama faaliyetleri devam etmektedir. 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 4. maddesi gereğince yetiştiricilerin hayvanlarını aşılatmaları zorunlu olup aksi yönde hareket edenler hakkında ilgili kanuna muhalefetten 2020 yılı için 13 bin 934 TL idari para cezası verilmesi hükmü mevcuttur. Aşılama Programları ilçe tarım ve orman müdürlüklerimizce yürütülmektedir. Üreticilerimizin mutlaka hayvanlarına aşı yaptırmaları ve daha ayrıntılı bilgi almak için il ve ilçe müdürlüklerimize müracaat etmeleri gerekmektedir. Hayvan yetiştiricilerimizin aşılama programlarına göstereceği yoğun ilgi ilimizde Bulaşıcı hayvan hastalıkları ile mücadelemizi kolaylaştıracaktır. Hayvan sahiplerine ve ilgililere önemle duyurulur” sözlerini kullandı.

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