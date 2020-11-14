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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bafra’da silahlı kavga: 1 yaralı

İHA

Bafra’da silahlı kavga: 1 yaralı

Samsun’un Bafra ilçesinde iki taraf arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Caddesi'nde E.D.E.(29) ile S.K ve H.K. arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada E.D.E. baldırına gelen kurşunla yaralandı. Yaralı şahıs özel bir otomobille Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay sonrası kaçan şüpheli S.K ve H.K’yi yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı. Polis ekipleri olay yerinde çok sayıda boş kovan buldu. Kurşunların biri 4 katlı binanın 3. kat penceresine isabet etti.
Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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