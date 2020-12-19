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Samsun Eğitim-Bir-Sen’den “Beyaz Zambaklar” tepkisi

İHA

Samsun Eğitim-Bir-Sen’den “Beyaz Zambaklar” tepkisi

– Samsun EğitimBirSen 1 Nolu Şube Başkanı Hamdi Yıldız, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Herkese Kitap Vakfı (EPHESUS) iş birliğiyle Bakanlık tarafından öğretmenlere dağıtılan Grigori Petrov’un “Beyaz Zambaklar Ülkesinde” isimli kitabının İslam dinine saldırdığı, darbe çığırtkanlığı yaptığı ve Türk milletine hakaret ettiğini iddia ederek toplatılmasını istedi.
Kitabın dağıtımından bahseden Başkan Yıldız, “Hangi vesileyle olursa olsun, bir kitabın öğretmenlerimize ve ülkemiz insanlarına ulaştırılması, her bir bireyin kitaplara kavuşturulma çabası takdire şayan bir harekettir. Lakin devlet eliyle dağıtılan kitapların özenle seçilmesi, ilgili komisyonların süzgecinden geçirilerek okurlara ulaştırılması gerekir. 2020 yılında Herkese Kitap Vakfı (EPHESUS) iş birliğinde MEB eliyle öğretmenlerimize 24 Kasım Öğretmenler Günü hediyesi olarak dağıtılan ‘Beyaz Zambaklar Ülkesinde’ kitabın içeriğinin ülkemizin tarihi geçmişine, dini inanışına, kültürel anane ve geleneklerine saldırı ve yapısal temel taşlarımızın başkalaştırma çabaları taşıdığı aşikardır” dedi. Ardından kitabın içeriğinden örnekler verdi.

“Darbe övücü önsöz”
Kitabın önsözünde darbenin övüldüğünü söyleyen Yıldız, “Kitapta; ’1960 yılında General Cemal Gürsel’in liderliğinde gerçekleşen darbeden birkaç ay sonra, darbede yer alan subayların dünya görüşü ve eğitim seviyelerini değerlendirmek için bir anket yapılmıştı. Anketteki sorulardan biri ‘sizi en çok hangi kitap etkiledi’ idi. Subayların çoğu bu soruya ‘Beyaz Zambaklar Ülkesinde’ cevabını vermiştir’ ifadeleri yer alıyor. Kitap 1923 yılında yazılmıştır. 2020 yılında dağıtılan kitabın kapağında kırmızı kalın dikkat çekici bir baskıyla ‘Atatürk’ün Talimatıyla Okulların Müfredatına Dahil Edilen Kitap’ yazmaktadır. Şimdi soruyorum; MEB onayıyla 100 Temel Esere dahil edilen, (şu anki dağıtılan kitabın önsözünde) darbe çığırtkanlığı ve darbeleri övücü yazı eklemenin manası nedir?” şeklinde konuştu.

“Hz. Muhammed eli kanlı liderlerle aynı kategoride anılamaz”
Kitabın 47. sayfasında Hz. Muhammed’in (s.a.s) sıradan bir lider gibi lanse edildiğini söyleyen Başkan Yıldız, “Kitapta; ‘Carly, Kahramanlar ve Tarihteki Kahramanlıklar adlı ilginç kitabında kahramanlık kültünü ve kültürünü anlatır. Carly halk kitlelerinin, heykeltıraş olmadan hareketsiz duran ölü kil yığınları olduğunu söyler. Fakat Sezar, Napolyon, büyük Petro, Sokrates ve Muhammed gibi bir sanatçı, yüce bir şahsiyet ya da kahraman ortaya çıkar, kili eline alıp ona öyle veya böyle bir şekil verir. İnsanlar ve kitlelerden istediği her şeyi yaratır’ ifadeleri yer alıyor. Peygamber efendimizin Hz Muhammed’in (s.a.s) sıradan bir lider olarak lanse edilmesi. Hz Muhammed (s.a.s) isminin özellikle eli kanlı lider olarak bilinen Sezar, Napolyon ve büyük Petro; tarihi geçmişte madde üzerine fikirleri ve eserleri bulunan Socrates gibi düşünürlerle aynı kategoriye getirilmesi kabul edilemez” ifadelerini kullandı.

“Türk ırkına aşağılama var”
169 ve 170. sayfalardan örnek veren Yıldız, “Kitapta; ‘Snelman Almanya’nın Berlin şehrinde ünlü bir Avusturyalı yazar (Metterrnich) ile tanışır. …olumsuz örnek teşkil eden karakter… dönek yazar, … dürüst değildi, … yalaka, … düşüncesiz, … terbiyesiz, … zampara, … eski saray tilkisi harem ağası ve Türk paşası karışımıydı’ ifadeleri yer alıyor. Bu şekilde Türk’ü aşağılayan küçük düşüren ifadeler kabul edilemez” sözlerine yer verdi.

“Kabil örnek alınmış”
Başkan Yıldız açıklamasına şu şekilde devam etti: “Kitabın ana konusu; dürüstlük, mücadele, çalışma, eğitim ve fedakarlık üzerine bir ülkenin kazanımlarını ve kalkınmasını anlatmaktadır. Mücadele ve direnmek kabullenmeme konusunun çıkış noktası olarak birkaç yerde ve sayfa 56’da Hz. Adem’in (as) oğullarından Kabil örnek şahsiyet alınmış, Allah’a karşı isyanı mücadele olarak gösterilmektedir. Kur’anı Kerim’de ve hadislerde Habil ve Kabil’in nasıl olduğu bellidir.”

“Kitap toplatılmalı”
Kitabın toplatılmasını isteyen Yıldız, “Devlet eliyle mesleklerin en kutsalını icra eden öğretmenlerimize ücretsiz dağıtımı yapılan kitap; özü ve sonradan eklenen önsözleriyle, İslam dinine saldırmakta, darbe çığırtkanlığı yapmakta ve Türk Milleti’ne hakaret etmektedir. Böyle bir kitabın Türk Milleti’ne örnek gösterilmeye çalışılması tarihi geçmişimizi inkar etmek, yapı taşlarımızla oynanmaya çalışmaktır. Sadeliği bozulan, bizim kurutuluşumuz gibi öne çıkarılıp bir süzgeçten geçirilmeden devlet eliyle dağıtılan kitabın geri toplatılması gelecek yıllarda dağıtılmak istenen kitapların inceleme yapılmadan dağıtılmaması önem arz etmektedir” diyerek sözlerini tamamladı.

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