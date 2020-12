Vali Dağlı: “Sarıkamış büyük bir fedakarlık örneğidir”

Samsun Valisi Dr. Zülkif Dağlı, “Gururla göndere çektiğimiz şanlı Bayrağımız varsa bunu Sarıkamış’ta, Çanakkale’de, Sakarya’da bağımsızlık uğruna mücadele etmiş, can vermiş şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz” dedi.

Samsun Valisi Dr. Zülkif Dağlı Sarıkamış Harekatı’nın 106. yıl dönümü nedeniyle açıklamalarda bulundu.

Harekatın şehit ve gazilerini anan Vali Dağlı, “Tarihimizde ve toplumsal hafızamızda derin izler bırakan Sarıkamış Harekâtı; Mehmetçiğin vatan topraklarını düşman işgalinden kurtarabilmek amacıyla Allahuekber Dağları’nda şehadete ulaştığı büyük bir fedakârlık örneğidir. Birinci Dünya Savaşında mücadele ettiğimiz Doğu Cephesi, Sarıkamış’ta Ruslar tarafından işgal edilen Kars, Ardahan ve Batum’u geri alabilmek, Doğu Anadolu’yu düşman işgaline karşı savunabilmek amacıyla açılmıştı. Ağır kış şartlarında eksi 30 dereceye varan dondurucu soğukta Allahuekber Dağları’nı aşarak Sarıkamış’a ulaşabilmek için yılmadan mücadele eden vatan evlatlarına; kar, fırtına ve soğuk geçit vermemiş, on binlerce kahraman Mehmetçiğimiz düşmanla karşı karşıya gelemeden şehit düşmüştür. Düşmanın dört bir yandan saldırdığı ve uzun yıllar süren savaşlarda canını ortaya koyan Mehmetçiğin naaşları uzun bir süre Allahuekber Dağları’nda kar ve buz altında kalmıştır. Bugün üzerinde yaşadığımız Vatanımız, gururla göndere çektiğimiz şanlı Bayrağımız varsa bunu Sarıkamış’ta, Çanakkale’de, Sakarya’da bağımsızlık uğruna mücadele etmiş, can vermiş şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz. Bu vesileyle başta, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere kanlarını vatan toprakları uğrunda feda eden bütün aziz şehitlerimizi rahmet ve şükranla, kahraman gazilerimizi minnet ve saygıyla anıyorum” diye konuştu.

