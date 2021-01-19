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Yeterli kar olmayan Akdağ´da sessiz sezon

DHA

Yeterli kar olmayan Akdağ´da sessiz sezon


Zeynep Irmak ÖCAL, Tayfur KARA/LADİK (Samsun), (DHA)SAMSUN´un Ladik ilçesinde bulunan ve Karadeniz Bölgesi´nin önemli kış turizm noktalarından biri olan Akdağ Kayak Merkezi, kar yağışının yetersiz olması nedeniyle hizmete açılamadı. Geçen sezon 1 metreyi bulan kar kalınlığı, bu yıl 22 santimetrede kaldı. Kayak yapmak için dağa çıkan vatandaşlar ise zeminin göründüğü dağda sadece kar topu oynayabildi.
Ladik ilçesine 7 kilometre uzaklıkta bulunan ve Karadeniz Bölgesi'nin önemli kış turizm merkezleri arasında yer alan Akdağ Kayak Merkezi´nde sezon başlamadı. 1675 metrelik kayak pisti ile 1300 metrelik telesiyeji bulunan kayak merkezinde kar kalınlığı istenilen düzeyde olmadığı için merkez sessizliğe büründü. Cumartesi akşam saatlerinde başlayan, pazar ve pazartesi günü de şiddetini artıran kar yağışıyla birlikte kayak merkezi beyaza büründü, kar kalınlığı 22 santimetreyi buldu. Önceki yıllarda ocak ayında 1 metreyi bulan kar kalınlığı, bu sezon istenilen seviyede olmadığı için kayak merkezinde sezon başlayamadı. Kayak yapmak için merkeze gelen vatandaşlar ise kar topu oynayarak, kızak kayarak eğlendi.
`NORMALDE KAR KALINLIĞI 1 METRE OLURDU´
Akdağ´da kar yağışının az olması nedeniyle sezonun başlamadığını ifade eden Karadeniz Turistik İşletmecileri Derneği (KATİD) Başkanı Murat Toktaş, "Koronavirüs nedeniyle yaşanılan olumsuzların ardından bir de karın geç yağması ve kar kalınlığının da istenilen düzeyde olmaması ayrıca bir olumsuzluğu beraberinde getirdi. Yeni yeni kar yağmaya başladı. Önümüzdeki günler için endişelerimiz var, eğer iklim değişikliği bu şekilde devam ederse, normalleşme döneminde ciddi sıkıntılar yaşayacağız. Normalde bu zamanlarda Akdağ´da 75 santimetre ile 1 metre arasında kar kalınlığı olurdu ama şu an kar yağışı başlamış olmasına rağmen merkezde zemin halen gözüküyor. Şu an kayak yapmaya elverişli bir ortam yok. Uludağ´da da benzer sorunlar var. Uludağ, suni karla ayakta durmaya çalışıyor. Aynı şekilde Erciyes´te de sıkıntılar var. İklim değişikliği, bütün kayak tesislerini etkiliyor. O tesislerin 12 ay boyunca çalışabileceği projeler yapmamız gerekiyor. Geçen sezonlarda Akdağ´a 100 binin üzerinde kişi çıkıyordu ama şu an o hareketlilik yok. Orayı cazip hale getiren kardı, kar olmadığı için dağda hareketlilik de olmadı" dedi.
`KAYAK YAPAMADIK, GERİ DÖNMEK ZORUNDA KALDIK´
Kayak yapmak için Ladik Akdağ´a geldiğini belirten Tuğçe Semiz, "Kar kalınlığı çok az olduğu için kayak yapamadık, 5-10 dakika karın tadını çıkarıp, geri dönmek zorunda kaldık. Yağış böyle devam ederse kar kalınlığı da artar, 1-2 hafta içinde kayak yapabileceğimiz düzeye gelir diye umuyorum" diye konuştu.
`KARIN TADINI ÇIKARDIK´
Kayak merkezine ailesiyle birlikte kayak yapmaya geldiğini söyleyen Mustafa Polatcan, "Bu yıl yağışlar çok geç başladı. Şu an kar yağışı var ama kayak merkezinde istenilen düzeyde değil. 15-20 santimetre kar var, umarım kar yağışı devam eder ve kar kalınlığı da kayak yapacak düzeye gelir. Biz aslında kayak yapmaya gelmiştik ancak kar yetersiz olduğu için kayak yapamadık, sadece karın tadını çıkardık" diye konuştu.
`İNŞALLAH YAĞIŞ DEVAM EDER´
Ailesiyle birlikte kayak merkezine gelen Kamil Ertaş, "Bu sene yurt genelinde kar yağışı çok geç başladı. Akdağ Kayak Merkezi´nde de yağışlar hafta sonu başladı. Rakım ve rüzgar nedeniyle kar yerde durmuyor. İnşallah yağış devam eder, sezon başlar. Kayak yapmaya gelmiştik ama maalesef yapamadık" ifadelerini kullandı.DHA-Genel Türkiye-Samsun / Ladik Zeynep Irmak ÖCAL, Tayfur KARA
2021-01-19 08:26:21

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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