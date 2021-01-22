Kızı için yazdı, şimdi tüm çocuklar okuyor

Banka kariyerinden sonra kızıyla daha çok vakit geçiren bir annenin anı olsun diye yazdığı hikâye kitapları şimdi bütün çocuklar tarafından okunuyor.

40 yaşındaki anne Burak Güler, 15 yıl bankacılık yaptıktan sonra kızının okuması için kitaplar yazdı. Kitaplarda bir hikâye ve bu hikâyeden sonra bir bulmaca bulunuyor. Bu bulmaca çok fazla bilinmeyen kare karalamaca. Kare karalamaca ile çocukların görsel becerilerin arttırılması hedefleniyor. Daha sonra kitapta bulunan etkinlik sayfası ile çocukların sadece bir okuyucu değil aynı zamanda kitaptan bir ürün elde edilmesi sağlanıyor.

Kitabı kızı için yazdığını belirten anne Burak Güler, “Yaklaşık 2 yıl önce bankacılık kariyerim sona erdikten sonra kızımla daha fazla vakit geçirince onun için bir kitap yazmak istedim. Kitabın diğer kitaplardan farklı olmasını amaçladım. Bu yüzden kitapta hikâyenin dışında başka öğelerin de bulunmasını, kitabı okuduktan sonra kitapla birlikte vakit geçirecek etkinlikler olmasını istedim. Farklı bir kitap ortaya çıktı ama ilk çıkış amacı sadece kızım için bir hatıra olmasıydı. Sonrasında kızım kitabı çok beğenip devamını yazmamı isteyince seri olarak 5 tane kitap ortaya çıkmış oldu” dedi.

Kitabın içeriği hakkında bilgi veren Güler, “Kitabın içinde 6 arkadaşın başından geçenleri anlatan tamamen gerçek olaylardan esinlenilmiş, fantastik öğeler içermeyen olaylar var. Hikâyeden sonra o hikayedeki olaylarla ilgili bir bulmaca var. Okuyucu kitaptaki basit sorulara cevap vererek bulmacayı çözüyor. Bulmacanın sonunda bir şifreye ulaşıyor. Bu şifrenin kitabın vermek istediği mesajlar organik bir bağı var. Ardından kitapta bir kare karalamaca var. Kare karalama sadece çocuklar değil yetişkinler tarafından da az bilinen bir bulmaca. Çocuklar için kare karalamaca kılavuzu da var, içinde adım adım kare karalamacanın nasıl çözüldüğünü anlatıyor. En son olarak kitapta bir etkinlik var. Bu etkinlikte evde bulunabilecek malzemeler ile çocuğun evde kendi el becerisi ile yapabileceği etkinlikler var. Her kitapta farklı etkinlikler mevcut. Basit malzemeler ile yapılabilecek şeyler bunlar. Etkinliklerde adım adım sınıflandırılmış fotoğraflanmış şekilde kitapta mevcut” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.