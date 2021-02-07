Terme Bulvar Yolu yıl sonunda hizmete açılıyor

– Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin Terme’de yapımına devam edilen bulvar yolu, yıl sonunda hizmete açılıyor.

Terme'nin önemli trafik arterlerinden biri olması beklenen ve yeni hastane kavşağından başlayarak, Fenk, Yenimahalle ve Çay Mahallelerini birbirine bağlayacak yeni bulvar yolu çalışmaları başladı. 2'şer şerit gidişgeliş olarak düzenlenen yeni bulvar yolu 25 metre genişliğinde ve 4.5 kilometre uzunluğunda olacak. Cumhuriyet Mahallesi yeni hastane kavşağından başlayarak, Fenk, Yeni ve Çay Mahallelerini birbirine bağlayıp, SamsunOrdu Karayoluna çıkacak.



“Trafik sorunu tarih olacak”

Geçtiğimiz hafta inşaat çalışmaları başlayan Terme Bulvar Yolu'nun yıl sonuna doğru bitirileceğini ve ilçe halkının hizmetine sunulacağını ifade eden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, şunları söyledi:

“Yeni bulvar ile birlikte ilçenin şehircilik konsepti de değişecek. Yeni imar alanları ile modern konutlar inşa edilecek. Ayrıca ilçenin trafik sorunu da çözüme kavuşacak. Şehrimizin geleceğini çok iyi planlama içerisindeyiz. Gelecekte artık ilçelerimizle birlikte şehrimiz sıkışmasın ve trafiği rahatlasın, ulaşımı rahatlasın istiyoruz ve yaptığımız her çalışmayı bu doğrultuda sürdürüyoruz. Yeni Bulvar Yolu da bunlardan biri. Terme için vizyon bir proje. Çalışmaları başladı. Bu yılın sonuna doğru hizmete girecek. 4.5 kilometre uzunluğunda 25 metre genişliğinde olacak. Gidişgeliş olarak trafik hizmeti verecek. Kavşakları ve peyzajıyla bitirildiğinde bölgeye önemli bir cazibe katacak projemizin Termeli hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum.”

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