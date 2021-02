Çarşamba Ovası'nda kivi üretimi artıyor

Karadeniz Bölgesi'nde günden güne yaygınlaşan kivi üretimine Çarşamba Ovası’nda büyük önem veriliyor. Çarşamba ilçesinde kivi üretimi yapan üreticiler, kivinin önemli bir alternatif ürün olduğunu söylediler.

Ülkenin önemli tarım ovalarından biri olan Çarşamba Ovası’nda kivi üretimi giderek yaygınlaşıyor. Çarşamba ilçesine bağlı Hacılıçay Mahallesi’nde kivi üretimine ilgi artarken, kivi üretim sahasını gezen Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Muammer Aydemir ve Çarşamba Meyve Üreticiler Birliği Başkanı İlyas Sezgin üretime dair önemli bilgiler paylaştı.



"Kivi Olmazsa Olmazımızdır"

Kivi bahçesini incelemelerde bulunan Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Muammer Aydemir, "Kivi, bizim Çarşamba Ovası'nda olmazsa olmaz meyvemizdir. Özellikle Kumköy, Yeşilırmak Havzası’nın doğu ve batı yakasında, Karamustafalı gibi daha birçok yerde tamamen kivi yetiştiriliyor. Türkiye’de şuan kivi açığımız var. Her yerde kivi yetişmiyor. Şuan Çarşamba’da 5 bin dönüme yakın kivi mevcut. Yaklaşık 45 bin tona yakın kivi elde ediliyor. Bu sene üreticilerimiz çok memnun. Bizim çiftçilerimiz, en çok neyde para değeri çoksa ona yöneliyorlar. Bu sene pandemiden dolayı çiftçilerimiz bahçeleriyle çok güzel ilgilenebildiler. Bu sene özellikle her köye baktığımızda kivi dikimi bir hayli fazlalaştı. Kivi, fındığa bakaraktan en az 1’e 3 oranla gelir getiriyor" dedi.



"Rekolte Gittikçe Artıyor"

Çarşamba Meyve Üreticileri Derneği Başkanı İlyas Sezgin, "Yaklaşık 10 yıldır kiviyle uğraşıyorum. Kivi üreticisi için birlik üreticileri olarak elimizden ne geliyorsa yardım ediyoruz. Fidan ve diğer sulama aparatları ile destekliyoruz. Fındık ve kiviyi karşılaştıracak olursak fındık gerçeği değişmez ama fındığın olmadığı yerlerde alternatif ürün olarak kivi yapılmasına önem veriyoruz. Gelir olarak da güzel gelir sağlıyor. Kivi rekoltemiz her geçen gün artıyor" ifadelerini kullandı.



"Şuan Bantlama Dönemi"

Kivinin hasat sürecini anlatan Çarşamba Meyve Üreticileri Derneği Başkanı Sezgin, "Ekim’in sonu, Kasım’ın başı gibi hasada başlanıyor. Tüccarın istediği şeker ölçüsü genelde 7’dir. Brix dediğimiz şeker oranı ölçümlerini önceden yaparız. Şuan dallar sarkmasın diye bantlama işlemini yapıyoruz. Budama bitti, kışlık bakımlarını yaptık, ilkbahar donlarında soğuk havalarda sulama işlemi yaptığımız zaman inşallah başlayacağız. Kivide, Büyükşehir Belediyemizden, İl ve İlçe Müdürlüklerimizden, destek alıyoruz. Kendilerine destekleri için teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.