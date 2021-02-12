Hırsızlar baz istasyonundaki aküleri çaldı

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Samsun'da hırsızlar bir GSM operatörüne ait baz istasyonunun 4 adet aküsünü çaldılar.

Olay, Samsun'un Kavak ilçesinin Şeyhresul Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz hırsız veya hırsızlar, bir GSM operatörüne ait 4 adet aküyü yerinden sökerek çaldılar. Olay jandarmaya haber verildi. Jandarma, hırsızların kimlik tespitini yapıp yakalamak için çalışma başlattı.

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