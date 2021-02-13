Korona virüs çiçekçileri soldurdu

Her sene 14 Şubat yaklaşırken çiçekçi esnaflarında yaşanan hareketlilik, korona virüs nedeniyle yerini sessizliğe bıraktı.

İçişleri Bakanlığı'nın açıkladığı genelgeye göre çiçek satışı yapan iş yerleri, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı 12 Şubat Cuma günü 20.0000.00 saatlerinde evlere servis, 1314 Şubat Cumartesi ve Pazar günlerinde 10.0017.00 saatlerinde iş yerinden ve evlere servis, 10.0000.00 saatlerinde ise sadece evlere servis şeklinde hizmet verebileceğini aktarmıştı.



"Böyle durgunluk görmedim"

Çarşamba ilçesinde çiçek satan esnaf Hasan İpkin, "50 senedir bu işi yapıyorum. Böyle durgunluk göremedim. Özel günlerde çiçekler pahalı olduğu için biz de pahalı alıyoruz. Hafta sonları kapalı olduğu için işlerimizde çok düşüş yaşandı. Düğünlerin olmaması, açılış törenlerinin yapılmamasından çok etkilendik. Hafta sonu sokağa çıkma yasağına denk geldiği için bu yıl 14 Şubat durgun geçecek. Hafta içine denk gelseydi belki biraz daha hareketlilik olurdu" dedi.

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