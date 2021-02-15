Atakum’da ilk ders zili hediyelerle çaldı Atakum Belediyesi’nden miniklere yeni dönem sürprizi

Atakum Belediyesi Paylaşım Merkezi ekipleri, yarıyıl tatilinin sona ermesiyle 15 Şubat’ta çalan ilk ders zilinde eğitim öğretimin başladığı kırsal mahallelerdeki miniklere hediyeler ve palyaço ile sürpriz yaptı.

Paylaşım Merkezi ekipleri, 22 Ocak 2021’de başlayan yarıyıl tatilinin sona ermesiyle 15 Şubat’ta çalan ilk ders zilinde kırsal mahallelerdeki okullarda miniklere hediyeler ve palyaço ile sürpriz yaptı. Korona virüsü önlemleri sebebiyle yalnızca kırsal mahallelerdeki okullarda başlayan yüz yüze eğitim öncesinde Atakum Belediyesi, Sarayköy ilk ve ortaokulunda minik öğrencilere içerisinde Nutuk eseri, kalem, boya, boyama kitabı, silgi, açacak, defter, ahşap oyuncak gibi hediyeler ile Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci’nin öğrencilere yeni eğitim öğretim döneminde başarı dileklerini ileten mektupların olduğu paketleri verdi. Hediyeler karşısında mutlu olan minik öğrenciler, yeni döneme heyecanla başladı.



Okul yolunda kar alarmı

Diğer yandan, hafta sonundan itibaren Atakum’da görünen kar nedeniyle teyakkuzda olan Atakum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yeni eğitim öğretim dönemi başlangıcında okullarına gidecek olan öğrenci ve öğretmenlerin olumsuz yol şartlarından etkilenmemeleri için kırsal mahalle yollarında çalışmalarını sürdürüyor. Atakum Belediye Başkan Yardımcısı Okan Saral ve Atakum Belediyesi Fen İşleri Müdürü Hüseyin Yasin Yıldırım ile belediye personeli dönemin ilk ders gününde okulları ziyaret ederek kar yağışı nedeniyle herhangi bir öğrencinin zor durumda kalıp kalmadığını kontrol etti.

Okul müdürleriyle görüşen Başkan Yardımcısı Saral, belediye ekiplerinin 24 saat esasıyla karla mücadele ettiğini hatırlatarak belediye ekiplerinin okul yollarında karla mücadele çalışmalarını sürdüreceğini söyledi.

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