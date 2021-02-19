Samsun'da 4 günde metre kareye 48,9 kilo yağış düştü Samsun’da etkisini kaybeden tekrar geri gelecek Samsun’da karın etkileri siliniyor

Samsun'da son 4 günde metre kareye toplam 48,9 kilo yağış (kar, karla karışık yağmur ve yağmur) düştü.

Balkanlardan gelen soğuk hava dalgası Akdeniz’den gelen nemli hava dalgasıyla birleşince kar yağışı Samsun’da oldukça etkili oldu. Kar kalınlığı merkezde 1030 santime, iç kesimlerde ise 60 santimin üstüne kadar çıktı. Aralıksız yağan 4 günlük yağışların ardından birçok kırsal yol ulaşıma kapanırken, okullar da 2 gün süreyle tatil edilmişti. Kuraklık riski altında bulunan Samsun’da son 4 günde metre kareye 48,9 kilo yağış düştü.



Etkisi kaybeden kar yağışı Çarşamba günü dönüyor

Kar yağışının Çarşamba günü tekrar geleceğini tahmin ettiklerini ifade eden Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü hava tahmin uzmanları, “15 Şubat’ta kar yapışı gece başladı. 16 Şubat’ta 7 santim kar yüksekliği ölçüldü. Yağış miktarı da metre kareye 41,1 kg oldu. 17 Şubat’ta mevcut kar yüksekliği 7 cm olarak kaldı. 24 saatlik toplam yağış ise metre kareye 6,3 kg oldu. 18 Şubat’ta metre kareye 1 kilo yağış düştü. Kar kalınlığı ise 2 cm oldu. 19 Şubat’ta da kar yüksekliği 2 cm olurken, metre kareye de yarım kilo yağış düştü. Bugün akşam saatlerine kadar hafif kar yağışı bekleniyor. Yüksellerde kar bekliyoruz. Pazar, pazartesi ve salı günü yağış yok. Gece sıcaklıklar sıfırın altında olduğu için don bekleniyor. Çarşamba günü tekrardan kıyalarda karla karışık yağmur, iç kesimlerde ise kar bekleniyor” dedi.



Samsun’da kapalı yol sayısı 17’ye düştü

Samsun’da etkili olan kar yağışı birçok kırsal mahallenin yolunu ulaşıma kapatmıştı. Yapılan çalışmalar ve karın etkisini yitirmesiyle yollar açılmaya başladı. 4 gün önce 263’e kadar çıkan kapalı mahalle yolu sayısı, yapılan çalışmaların etkisiyle 17’ye kadar düşürüldü. Samsun’da sadece 4 ilçede kapalı yol kalırken, Ayvacık’ta 2 mahalle, Alaçam’da 11 mahalle, Yakakent’te 3 mahalle ve Tekkeköy’de 1 kırsal mahallenin yolunu açma çalışması devam ediyor.

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