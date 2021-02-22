Samsun Valisi: 'Kısıtlamaların olmadığı günlerde de zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın'



Zeynep Irmak ÖCAL/SAMSUN, (DHA) SAMSUN Valisi Zülkif Dağlı, koronavirüsle mücadelenin devam ettiğini belirterek, "Kısıtlamaların olmadığı günlerde de zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayarak toplumsal hareketliliğin azaltılmasına katkı verelim" dedi.

Sağlık Bakanlığı 'covid19.saglik.gov.tr' adresinde Türkiye haritası üzerinden yayımlanan verilere göre, 8-14 Şubat 2021 tarihleri arasında Covid-19 vaka sayılarının nüfusa oranla en fazla olduğu iller sıralamasında ilk 5'de yer alan Samsun'da, Vali Zülkif Dağlı'nın başkanlığında Covid-19 değerlendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda kentteki son durum, alınan tedbirler, yapılan denetimler ve aşılama çalışmaları görüşüldü. Toplantıda konuşan Vali Dağlı, koronavirüsle mücadelede fedakarlık sınavının devam ettiğini ve en ufak bir gevşemenin dahi vaka sayılarında artışa yol açtığını belirterek, "Vatandaşlarımızdan maske, mesafe ve temizlik hususlarına daha fazla dikkat etmelerini istiyoruz. Kısıtlamaların olmadığı günlerde de zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayarak toplumsal hareketliliğin azaltılmasına katkı verelim. Eş, dost ve akrabalara yapılan ev ziyaretlerini bir süre daha ertelemelerini özellikle istirham ediyorum" diye konuştu.

DHA-Genel Türkiye-Samsun Zeynep Irmak ÖCAL

2021-02-22 16:37:00



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