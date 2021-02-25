Üniversiteye yatay geçiş zamanı OMÜ Öğrenci Konseyi pandemi döneminde öğrencileri yalnız bırakmadı

Kendi mesajıyla 15 milyar dolardan oldu

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Öğrenci Konseyi, 20202021 eğitimöğretim yılının bahar yarıyılında üniversiteye yatay geçiş yapan öğrencilere, Kovid19 önlemlerine uyarak kayıt sürecinde yardımcı oldu.

Yatay geçiş başvurularının kayıt dönemi, Kurupelit Kampüsü’nde, 222324 Şubat’ta gerçekleştirildi. OMÜ Öğrenci Konseyi maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyarak ve öğrencilere yardımcı olarak “Kampüse hoş geldin” dedi.

Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin hem kayıtla ilgili sorularına cevap olan hem de üniversiteyi tanıtan Öğrenci Konseyi, 12 Mart 2021 tarihlerinde yedekten kayıt hakkı kazanan öğrencileri de "Kampüse hoş geldin" demeye devam edecek.

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