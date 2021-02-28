Necmettin Erbakan’ı anma programını binlerce kişi takip etti Samsun Büyükşehir Belediyesi bir ilke imza attı

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından eski başbakanlardan Prof. Dr. Necmettin Erbakan, vefatının 10. yılında ‘İz Bırakanlar’ programıyla anıldı. Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal’ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen ve yaklaşık 3 saat süren programı binlerce kişi takip etti.

Yaptığı yayınlarla dikkat çeken Samsun Büyükşehir Belediyesi YouTube kanalı (SBB TV), 3 saatlik canlı yayınla bir ilke imza attı. Daha önce Yaşar Doğu ve Samsunspor’ un 20 Ocak 1989 yılında yaşadığı kazayı canlı yayınla anan Büyükşehir Belediyesi, Cumartesi akşamı da eski başbakanlardan Necmettin Erbakan’ı vefatının 10. yılında andı. SBB TV YouTube kanalından canlı yayınlanan ve moderatörlüğünü OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal'ın yaptığı İz Bırakanlar programında Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Prof. Dr. Cevat Akşit, İHH İnsani Yardım Vakfı Başkanı Bülent Yıldırım, MemurSen Genel Başkanı Ali Yalçın ve AGD (Anadolu Gençlik Derneği) /MGV (Milli Gençlik Vakfı) Genel Başkanı Salih Turhan canlı bağlantı ile Erbakan’ı anlattı.

Yaklaşık 3 saat süren ve binlerce kişi tarafından takip edilen programda birbirinden değerli konuklar, eski başbakanlardan Necmettin Erbakan’ın siyasi hayatı, yaptığı hizmetleri ve 28 Şubat dönemine dair yaşananları paylaştı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Türk siyasetinin en önemli isimlerinden biri olan Necmettin Erbakan’ı saygı ile andıklarını belirterek, şunları söyledi:

“Ülkemize önemli hizmetlerde bulunmuş bir devlet adamıydı. Vesayete, zulme karşı her zaman dik ve kararlı durmuş, bu uğurda bedel ödemiş bir siyasetçi ve bilim adamıydı. Bu vesileyle 54. Hükümetimizin Başbakanı Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hocamızı rahmet yad ediyorum.”

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