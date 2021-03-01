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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Salgın sürecinde ailelere psikolojik destek

İHA

Salgın sürecinde ailelere psikolojik destek

Samsun Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Aile Danışma ve Eğitim Merkezi (SADEM), özellikle salgın sürecinde aile içi sorunların çözümüne büyük katkı sağlıyor. Dijital teknoloji bağımlılığı, iletişim bozukluğu, kaygı ve korku gibi aile içi problemlerde her yaş grubuna danışmanlık hizmeti veren merkeze ilgi her geçen gün artıyor.
Toplumun yaşam koşullarını değiştiren Kovid19 salgını, öğrenciler, ebeveynler ve yaşlıların psikolojilerini olumsuz etkiliyor. Salgın sürecinin uzamasıyla birlikte bazı ailelerde bozulan iletişim zamanla büyük sorun haline geliyor. Öğrencilerde de dijital ve sosyal medya bağımlılığı artarken, evli çiftlerde boşanmaya varan anlaşmazlıklar görülebiliyor.
Samsun Büyükşehir Belediyesi, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Kadın, Aile ve Toplum Hizmetleri Şube Müdürlüğü bünyesinde kurduğu SADEM’e büyük önem veriyor. Merkezin yapısını güçlendirerek işlevselliğini ve hizmet standardını yükselten belediye, her yaş kesiminin sorunlarını çözebileceği kurumsal bir yapıya kavuşturdu. İlköğretim çağındaki öğrencilerden 65 yaş üstü vatandaşlara kadar herkesin ulaşabildiği merkezden yüz yüze veya telefonla danışma hizmeti alınabiliyor.

İlgi artıyor
Psikolog, sosyolog ve aile danışmanlarının görev yaptığı SADEM, 2020 yılında başvuru yapan 230 kişiye bireysel yüz yüze danışmanlık hizmeti sundu. Toplamda 600 seanslık danışmanlık neticesinde müracaat sahipleri kurumdan sorunlarını çözerek ayrıldı. 2021 yılının 1,5 aylık döneminde ise 80 yetişkin ve öğrenci ile 200 seans görüşme yapıldı. Korona virüs salgıyla birlikte sokağa çıkma kısıtlamasının neden olduğu her türlü kaygı, korku ve stresin en aza indirilmesinde önemli rol oynayan kurum, hizmetlerini başarıyla sürdürüyor.

Herkes ulaşabiliyor
Merkezin çalışmaları hakkında bilgi veren SADEM Görevlisi Uzman Psikolog Emrah Talay, mesai saatleri içerisinde aile danışmanlık ve psikososyal destek hattına ihtiyaç duyan herkesin ulaşarak hizmet alabileceğini söyledi. Talay, “Pandemi sürecinde, ilkokul, ortaokul, lise dönemindeki çocuklarımız ve gençlerimizde cep telefonu, dijital ve sosyal medya bağımlılığı, dikkat dağınıklığı, sınav korkusu gibi bir takım duygusal ve davranışsal sorunlar gözlenebilir. Evlilik ve dostluk ilişkilerinde ebeveynler arasında strese veya yoğun çalışma koşullarına bağlı nedenlerle iletişim bozukluğu, aile içi sorumluluk, çatışmalar, tartışma ve kavgalar gibi sorunlar hatta boşanma süreçleri yaşanabilir. Yaşlılarımızda ise hastalık kaygısı, güvensizlik, korku, kaygı, yalnızlaşma, içe kapanma, değersizlik hissi görülebilir. SADEM olarak bizler de bu sorunları yaşayan bireylerle görüşerek, onları rahatlatmaya ve sorunlarını çözmelerine yardımcı olmaya çalışıyor, aile ve evlilik danışmanlığı hizmeti veriyoruz” bilgisini verdi.

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