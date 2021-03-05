AtaTohum’da atalık tohum çeşidi 392’ye ulaştı Karadeniz’in ilk tohum bankası AtaTohum, takasa ev sahipliği yaptı

Atakum Atatohum Merkezi, atalık tohum gönüllüleriyle ikinci tohum takası etkinliğini gerçekleştirdi. “Bir tohum, bir ülkeyi kurtarır” sloganıyla geçen yıl açılan Karadeniz Bölgesi’nin ilk tohum bankası Atatohum’un bu etkinlikle birlikte 392 çeşit atalık tohuma ulaştı.

Karadeniz Bölgesi’nin ilk tohum bankası olan Atakum Belediyesi Atatohum Merkezi, ata tohum gönüllüleriyle ikinci takas etkinliğini gerçekleştirdi. “Bir tohum, bir ülkeyi kurtarır” sloganıyla yola çıkan ve yerel tohumların geleceğe taşınması, sonraki nesillerin de sağlıklı gıda ihtiyacına yanıt verebilmek için çalışmalarını sürdüren AtaTohum Merkezi, “Geçmişten Geleceğe Ata Tohum Gönüllüleri” grubuyla gerçekleştirdiği etkinlikte yerel tohumların takas yöntemiyle daha fazla yaygınlaşması için ev sahipliği yaptı. Korona virüsü önlemleri kapsamında Atatohum Merkezi’nin bahçesinde, açık havada ve sosyal mesafe kurallarıyla gerçekleşen etkinliğe Atakum Belediyesi Meclis Üyesi Özlem Danışman, Atakum Belediye Başkan Yardımcısı Atilla Küçükala, Geçmişten Geleceğe Ata Tohum Gönüllüleri Koordinatörü Ayşe Yılmaz, Geçmişten Geleceğe Ata Tohum Gönüllüleri yöneticilerinden Ender İren ve çok sayıda tohum gönüllüsü katıldı. Katılımcı gönüllülere ise etkinlik sonunda teşekkür belgesi verildi.

Samsun’un ilçelerinden gelen 100’e yakın tohum gönüllüsü aynı zamanda Atatohum Merkezi’ne tohum bağışında bulunarak tohumların güvenli kayıt altına alınması ve muhafaza edilmesine destek oldu. 2020 yılının haziran ayında 232 çeşit tohumla açılan Atatohum Merkezi’nde, Türkiye’nin dört bir yanından gelen tohum destekleri ve takas etkinlikleriyle 392 çeşit ata tohumu kayıt altına alınmış oldu. İkinci takas etkinliği sonrasına Atatohum Merkezi 4 yeni türe de ev sahipliği yapmaya başladı. Bağışçıların merkeze hediye ettikleri coğrafi patenti alınmış Ardahan’dan Posof Fasulyesi ile coğrafi patent başvurusu yapılmış Ardahan Kavılca buğdayı ile Posof buğdayı, Çorum’dan Alaca mor soğanı envantere kazandırıldı. Etkinlikte, tohum gönüllüleri birbirleriyle de tohumlarını paylaştı. Böylece atalık tohumlar farklı topraklarda yeşermek üzere el değiştirdi.

Atakum Belediye Başkan Yardımcısı Atilla Küçükala, tohum gönüllüleri ile bir arada olmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, “Öncelikle Atakum Belediye Başkanımız Av. Cemil Deveci’nin bir cenazeye katılması gerektiğinden aramızda olamadığını belirtmek isterim. Ancak siz değerli katılımcılarımıza Atakum Belediye Başkanımız Av. Cemil Deveci’nin sevgi ve selamlarını iletiyorum. Atatohum Merkezi ‘Bir tohum, bir ülkeyi kurtarır’ sloganıyla yola çıktı. Buradaki yoğun ilgiyi ve atalık tohuma gönül verenlerin çoğaldığını gördüğümüzde bu sloganın ne kadar doğru olduğunu görüyoruz. Bir tohum, bir ülkeyi kurtarır. Sizler her biriniz bu tohumları üreterek, gelecek kuşaklara aktararak bu tohumların sürdürülebilir olmasını sağlayacaksınız. Biz buna gönülden inanıyoruz. Özellikle Samsun bölgesinde atalık tohum gönüllülerinin oluşması, bizim için çok büyük bir kazançtır. Samsun ve Karadeniz için bir kazançtır. Biz böyle görüyoruz. Atatohum Merkezi de özellikle Karadeniz tohumlarının ülke çapında yaygınlaşması ve envanter altına alınması amacıyla kurulmuş bir merkezdir. Burada biz sizden aldığımız tohumları saklıyoruz, üretiyoruz, kayıt altına alıyoruz özellikle de bağışçısının adıyla kayıt altına alıyoruz. Gelecek kuşaklar buradaki envantere dönüp baktığında, oradaki isimler arasında annesinin, dedesinin, ninesinin isimlerini görecek diye umut ediyoruz” dedi.

Takas etkinliklerinin önemini de anlatan Başkan Yardımcısı Atilla Küçükala, “Biliyorsunuz, çıkan bir kanunla yerel ve sertifikasız tohumların satışı yasaklandı. Bundan dolayı da insanlar bir refleks geliştirdiler. Dediler ki, ‘Ben bunu satamıyorsam, paylaşırım. Değişirim, gene kullanırım. Ama ben o sağlıklı besini, o ekosisteme alışmış doğal tohumu, o bitkiyi kullanmam gerekiyor.’ Buna inanarak da Türkiye çapında tohum takas etkinlikleri ve şenlikleri yapılmaya başlandı. Bu yüzden de bizler size çok değer veriyoruz. Çünkü bu ekip ve bu ekiple beraber yayılarak büyüyecek olan ekip Türkiye’de yerel tohumların ve atalık tohumların gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlayacaktır. Biz burada her sene belli bir parselde kışlık ve yazlık tohumlarımızı üretiyoruz. Yine bu yıl yapacağımız bir uygulamayla, siz tohum gönüllüleri ile beraber bahçemizin bir bölümünde sizin tohum üretmenizi sağlayacak bir alanı sizin kullanımınıza sunarak, yazlık tohumlarla başlamak suretiyle atalık tohum üretim sürecine sizleri de dahil etmeye hazırlanıyoruz. Bu konudaki hazırlıklarımız da birkaç hafta içerisinde bitecek. Atatohum Merkezi kurulurken 232 olan tohum sayımız, bugün 392’ye ulaştı. Bu ciddi bir rakam ve gelişme. Bu çalışmamız Karadeniz kıyısındaki illere yayıldığında sandıklardaki tohumlar da ortaya çıktıkça çok ciddi rakamlara ulaşacaktır. Bu etkinlikle birlikte elimize gelen özel tür tohumlar var. Coğrafi işaret atmış, yörenin kaybolmaması gereken çok değerli tohumları bunlar. Bu tohumları da sizlerle birlikte gelecek kuşaklara aktaracağız. Amacımız hem tohumların envanterini tuttuğumuz bir alan oluşturmak hem de çocuklarımıza, gençlerimize de ata tohumun değerini anlatacak bir merkez halinde tutmak. O yüzden pandemi sonrasında merkezimizde eğitim alanları oluşturarak, fidan dikmek, tohum ekmek, budamak, toplamak konularında eğitim veren bir yer haline geleceğiz. Hepinize katılımınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Unutmayalım ki bir tohum, bir ülkeyi kurtarır” diye konuştu.

Geçmişten Geleceğe Ata Tohum Gönüllüleri yöneticilerinden Ender İren, “Ata tohumlarımız organik tohumlar. Atakum Belediyesi ile birlikte yapmış olduğumu bu ikinci etkinlikte biz yine hem kendi üretmiş olduğumuz hem de yurdun değişik yerlerinden gelmiş ata tohumlarımızı bir araya gelip davetlilerimize ücretsiz hediye ediyoruz. Sizden istediğimiz bu tohumların üretilmesi. Tabii tüketebilirsiniz de. Ancak mahsullerinizden çıkan tohumları yine bize veya Atatohum Merkezi’ne hediye etmenizi rica ediyoruz. Böylece tohumların sürekliliğini sağlamış olacağız. Çünkü sağlıklı beslenmemiz gerekir. Sağlam kafa, sağlam vücutta olur. Bugün Geçmişten Geleceğe Ata Tohum Gönüllüleri Koordinatörü Ayşe Hanım ile birlikte 30 yeni çeşit hediye ediyoruz. Bunlardan 4’ü çok özel tohumlar. Ardahan’dan Posof fasulyesi ile coğrafi patent başvurusu yapılmış Ardahan Kavılca buğdayı ile Posof buğdayı, Çorum’dan Alaca mor soğanı da hediyemiz. İnşallah Samsun topraklarına uyum sağlarlar. Biz yine patentli ürünleri Atatohum’a getirmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Geçmişten Geleceğe Ata Tohum Gönüllüleri Koordinatörü Ayşe Yılmaz, “Bir kurumun çatısı altında bu ata tohumların saklanacak olmasından çok mutluyum. Bizler sivil olarak gayret gösteriyoruz ama Atilla Başkanımıza ayrıca teşekkür ediyorum. Gönül vermiş ve bu konuda çok iyi. Bu tohumların çoğalacağını da biliyoruz, o yüzden gönül rahatlığıyla teslim ediyoruz. İyi ki varsınız. Yolumuzu açtınız."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.