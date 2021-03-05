Asarcık kan verdi Kaymakam ve başkan da kan bağışında bulundu

Samsun'un Asarcık ilçesinde protokol ve vatandaşlar Kızılay’a kan bağışında bulundu. Asarcık Kaymakamı Baha Büyükkaymakçı ve Asarcık Belediye Başkanı Şerif Kılağuz da kan bağışına destek oldu.

Türk Kızılayı Kan Merkezi tarafından Asarcık'ta kan bağışı toplandı. Kan bağışına vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Türk Kızılayı Kan Merkezi Sorumlu Doktoru Dursun Bektaş halkın duyarlı davrandığını söyleyerek, “Kış aylarında kan bağış sayısının azalması ve özellikle de pandemiyle birlikte bağış sayılarının düşmesi sonucu bütün ilçelerimizde yaptığımız kampanyalara da Asarcık’ta da devam ediyoruz. Duyarlı davranan Asarcık halkına teşekkür ediyoruz. 1865 yaş arası herhangi bir sağlık problemi olmayan herkesi bağışa davet ediyoruz” dedi.

İlçe Kaymakamı Baha Büyükkaymakcı ise içinde pandemi döneminde kan bağışının büyük önem taşıdığını ifade etti. Büyükkaymakcı, bu kapsamda kan bağışına destek veren ilçe kurum müdürlerine, mahalle muhtarlarına, siyasi parti temsilcilerine ve duyarlı vatandaşlara teşekkür etti.

Kan bağışı sonrasında İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkanı vatandaşlar fiziksel mesafe kurallarına dikkat ederek toplu hatıra fotoğraf çektirdi.

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