Sosyal medyada şehitlere hakaret ettiği öne sürülen genç kız gözaltına alındı (2)

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ADLİ KONTROLLE SERBEST

Samsun'da, bir sosyal medya üzerinden herkese açık şekilde yaptığı canlı yayın sırasında Bitlis'teki helikopter kazasında şehit olan askerlere hakaret ettiği iddiasıyla polis tarafından gözaltına alınan Yonca B. (23), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun SAMSUN, (DHA)

2021-03-05 18:38:26



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