Samsun'a mart karı Alaçam ilçesinin yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı hakim

O ilde hepsi kapalı! İlk kez uygulanıyor

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Samsun'un Alaçam ilçesinde yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Sabah saatlerinde yoğun sis ve kar yağışı yüksek kesimleri etkisi altına aldı. Yer yer 20 santimetreyi bulan kar kalınlığı hayatı olumsuz etkiliyor. Kar yağışı devam ediyor.

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