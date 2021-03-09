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Büyükşehir anketinde vatandaşların yüzde 88'i memnun Talebini ileten vatandaşların memnuniyet durumları değerlendirildi

İHA

Büyükşehir anketinde vatandaşların yüzde 88'i memnun Talebini ileten vatandaşların memnuniyet durumları değerlendirildi

Samsun Büyükşehir Belediyesi, kendilerinden hizmet alan vatandaşlara yönelik uyguladığı ve 2021 yılının ilk iki aylık çalışmalarının değerlendirildiği ankete göre yüzde 88'lik bir başarı oranı ortaya çıktı. İletişim ağının güçlenerek hizmet sunmaya devam edeceğini söyleyen Başkan Mustafa Demir, "Bana ulaşsın ya da ulaşmasın, birimlere ulaşan her soruna anında müdahale eden bir çalışma prensibimiz var" dedi.
Büyükşehir Belediyesi katılımcı belediyecilik düsturuyla hareket ederek vatandaşı da şehrin yönetimine ortak etmeyi hedefliyor. Aynı zamanda kurumun ulaşılabilirlik seviyesinin artmasını sağlayacak adımlarla Samsun halkına en hızlı hizmeti ulaştırıyor. Hızlı ve etkili bir şekilde 7/24 prensibiyle çalışan Çözüm Merkezi, bünyesinde vatandaşa daha kaliteli hizmet sunabilmek için zaman zaman memnuniyet anketi de yapıyor.
Çözüm Merkezi’ne yapılan başvurular ve anında geri dönüş hizmeti ile ilgili yapılan anket kapsamında 2021 yılının ilk iki ayında 5 bin 537 kişi arandı. Aranan 5 bin 537 kişiden 4 bin 851'i vatandaşın sorunlarına anında müdahale edildiğini ve verilen hizmetten memnun olduklarını dile getirdi. Çözüm Merkezi Birimi CBS sistemi üzerinden vatandaşlardan iki ayda alınan 17 bin 340 başvurunun yüzde 96’sına gün içinde cevap verildi. 2021 yılının iki aylık çalışmalarının değerlendirildiği ankete göre yüzde 88'lik bir başarı oranı ortaya çıktı.
Vatandaşa birebir dokunulan hizmetlerin yürütüldüğü SASKİ ve Sosyal Hizmet çalışmalarında memnuniyet oranı yüksek oldu. SASKİ hizmetleri için aranan 4 bin 705 kişinin yüzde 90'ı memnun olduklarını dile getirdi. Sosyal Hizmetler alanında yürütülen çalışmalarda ise oran yüzde 93 olarak açıklandı.
İki aylık memnuniyet anketinde en fazla başvuru İlkadım ilçesinde gerçekleşti. İkinci yüksek başvuru oranı ise Atakum ilçesinden, üçüncü başvuru da Çarşamba ilçesinden geldi.
İletişim ağının güçlenerek hizmet sunmaya devam edeceğini söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, belediyeye sorununu ileten her bir vatandaşın sıkıntısını önemsediklerini belirterek, "Yüzde 88 gibi bir oranla vatandaşlarımızın memnuniyetini belirtmesi, bizleri ziyadesiyle mutlu etti. İnşallah ekip arkadaşlarımızla birlikte halkımızın daha memnun kalacağı, sorunlarına çözüm bulacağı bir sistemi inşa etmek adına tüm gayretimizle çalışmaya devam edeceğiz. Tüm birimlerimiz sorunlara hızlı müdahale etme noktasında her zaman hassas bir yaklaşım sergiliyor. Bana ulaşsın ya da ulaşmasın, birimlere ulaşan her soruna anında müdahale eden bir çalışma prensibimiz var. Vatandaşlarımızın hiçbir sıkıntısını cevapsız bırakmıyor. En hızlı ve kolay ulaşım kanallarını sunmaya çalışıyoruz. Bizim vatandaşımız büyük bir hassasiyetiyle mahallesinin sorunlarına bakıyor. Duyarlı bir yaklaşım sergiliyor. Anında sorununu bize iletiyor. Çünkü biliyor, bize iletilen her sorun anında çözülür, çözülmek zorundadır. Çünkü bizim için asıl olan vatandaşımızın huzuru ve mutluluğudur” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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