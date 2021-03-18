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Vakaların gizlendiği mahallede test yapılan 150 kişinin yarısı pozitif çıktı

DHA

Vakaların gizlendiği mahallede test yapılan 150 kişinin yarısı pozitif çıktı


Zeynep Irmak ÖCAL/ SAMSUN (DHA)SAMSUN'da bir mahallede vakaların gizlendiği bilgisi üzerine filyasyon ekiplerinin bir cenaze ve taziye ile bağlantılı 150 kişiye yaptığı koronavirüs testinde, yarıya yakınının pozitif çıkması üzerine mahalle karantinaya alındı. Samsun Valisi Zülkif Dağlı, "Bir kısmımızın yaptığı hatayı maalesef hep beraber ödüyoruz" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı vaka sayısı haritasına göre 612 Mart 2021 tarihleri arasında oransal olarak en çok vakanın görüldüğü Samsun'da filyasyon ekipleri yoğun mesai harcıyor. Koronavirüs haritasında geçen hafta 348,36 olan Samsun'da, bu oran 458,53´e yükseldi. Son 1 hafta içinde vaka sayısı en çok artan Samsun'da bir mahallede vakaların gizlendiği bilgisi üzerine filyasyon ekipleri çalışma başlattı. Cenaze ve taziye ile bağlantılı 150 kişinin yapılan koronavirüs testinde, yarıya yakınının pozitif çıkması üzerine mahalle karantinaya alındı. 
`HEP BERABER HAREKET ETMEZSEK SONUÇ ALAMAYIZ´
Samsun Valisi Zülkif Dağlı, koronavirüse karşı etkin bir denetim ve bilgilendirme süreci yürütüldüğünü belirterek, "Samsun´da zincir marketler, AVM´ler ve şehir girişlerimiz başta olmak üzere birçok alanda HES kodu kontrolü yapılıyor. Ekiplerimiz kalabalık caddelerimizin girişlerinde yaptıkları kontrollerle kalabalıkların bir araya gelmesini önlemeye çalışıyorlar. Yapılan denetim ve bilgilendirme çalışmalarında amacımız, halkımızın tehlikenin farkında olarak kendi isteğiyle çalışmalarımıza destek olması. Genel olarak Samsun halkından büyük bir destek görüyoruz. Bu nedenle maske, sosyal mesafe ve el hijyeni kurallarına uyup, gerekmedikçe evinden çıkmayan, çıktığında önlemlere azami ölçüde dikkat eden tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Ancak pandeminin ilk gününden beri vurguladığımız gibi bu mücadelede halkımız tek bir yürek gibi hep beraber hareket etmezse sonuç almamız güçleşiyor" diye konuştu.
`5 KATLI BİNADAKİ KİŞİLERİN YÜZDE 70´İ POZİTİF ÇIKTI´
Vali Dağlı, "Sağlık İl Müdürlüğü filyasyon ekiplerimizin çalışmalarına ait bir değerlendirme raporu elime ulaştı. Raporu değerlendirdiğimizde maalesef hastalığın yayılım hızı ve mutasyon virüsün gücünün halen yeterince ciddiye alınmadığını gördüm. Raporda vaka yayılımına dair çeşitli örnekler var. Bir ilçemizde 5 katlı bir apartmanda pozitif vaka çıkması üzerine tüm apartman sakinleri test yapılarak taranıyor ve 5 katlı binadaki kişilerin yüzde 70´inin pozitif olduğu ortaya çıkıyor. Yine bir başka ilçemizde Covid-19 belirtileri olan ama gizlediği bilgisi alınan bir mahallemizde Sağlık İl Müdürlüğümüz tarafından yapılan yaygın test uygulamasında 20´den fazla pozitif vaka tespit ediliyor. Bu pozitif vakaların hepsinin ortak noktasının katıldıkları bir cenaze töreni olduğunun tespiti üzerine, mahallede yaşayanlar ve taziye ile bağlantılı olduğu düşünülen yaklaşık 150 kişiden daha test numunesi alındı. Burada da 70´in üzerinde vatandaşımızın pozitif olduğu ortaya çıktı" şeklinde konuştu.
`TÜM GÖREVLİLERİMİZ ADINA ÜZÜLÜYORUM´
Bu bilgiler karşısında çok üzüldüklerini ifade eden Vali Dağlı, "Sağlık çalışanlarımız, kolluk kuvvetlerimiz, kamu kurumlarımızda görev alıp denetim, bilgilendirme ve filyasyon süreçlerinde görev alan tüm görevlilerimiz adına üzülüyorum. Hastanelerimizde yatarak tedavi görmek zorunda kalan ya da evinde acaba iyileşecek miyim endişesi taşıyan insanlarımız adına üzülüyorum. İnanın herkes büyük bir özveriyle koronavirüse karşı mücadele gösteriyor. Samsun Valiliği olarak bu güçlü mücadelede halkımızın tamamını istinasız olarak yanımızda görmek istiyoruz. Bir kısmımızın yaptığı hatayı maalesef hep beraber ödüyoruz. Acıyı her zaman paylaşan, tüm zorluklarda bir araya gelip, en güçlü tepkiyi gösteren bir millet olduğumuzu biliyorum. Lütfen yanımızda olun, beraber mücadele edelim. Gerekmedikçe kalabalık ortamlarda bulunmayın, maske, sosyal mesafe ve el hijyenine dikkat edin. İlimizi hep beraber çok riskli statüden çıkarıp, hedefimiz olan maviye taşıyalım" ifadelerini kullandı. DHA-Genel Türkiye-Samsun Zeynep Irmak ÖCAL
2021-03-18 21:29:22

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