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Tekkeköy’den 365 gün sosyal yardım Tekkeköy Belediyesi sosyal belediyecilikte örnek olmayı sürdürüyor

İHA

Tekkeköy’den 365 gün sosyal yardım Tekkeköy Belediyesi sosyal belediyecilikte örnek olmayı sürdürüyor

Tekkeköy Belediyesi sosyal belediyecilik alanında sürdürmüş olduğu çalışmalarla yılın 365 günü farklı alanlarda ihtiyaç sahibi ailelerin yanlarında olmaya devam ediyor.
Tekkeköy Belediyesi yıl boyunca aralıksız sürdürdüğü çalışmalarla ihtiyaç sahiplerine her ay erzak yardımı, kış aylarında yakacak yardımı, ramazan aylarında gıda yardımı, tekerlekli ve akülü sandalye, ev tadilatı ve onarımı, hasta bakım yardımı, sıcak yemek, evde kuaförlük hizmeti, kıyafet yardımı, mobilya, beyaz eşya, burs, kırtasiye yardımı, tablet dağıtımı ve pandemi sürecinin başladığı günden itibaren evde karantinada olanlara sıcak yemek ulaştırılması gibi daha bir çok yardım faaliyetlerinin yanında oturulamayacak durumdaki evlerin yerine prefabrik, konteyner ve betonarme evler yaparak ailelere sıcacık yaşanabilir mekanlar kazandırıyor.

Tekkeköy’de 365 gün sosyal yardım
Herkesin uyguladığı gibi sadece belirli zaman aralıklarında sosyal yardımların yapılmadığına dikkat çeken Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, “Göreve geldiğimiz ilk andan itibaren yılın 365 günü sosyal belediyecilik alanında önemli çalışmalar yürüttük. Farklı alanlarda ihtiyaç sahibi ailelerimizin yanlarında olup, onlara kucak açtık. Her zaman vatandaşlarımızın taleplerine kulak verip anında ihtiyaçlarını gidermek için kollarımızı sığadık” dedi.

Sosyal yardımlar aralıksız sürüyor
Her zaman olduğu gibi pandemi süreci ve Ramazanda da yardımların devam ettiğini söyleyen Başkan Togar, “Bütün dünyayı etkisi altına alan yaşam şartlarımızı değiştiren pandeminin ülkemizde de görüldüğü ilk günden itibaren ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ inancıyla bütün görevlerimizin önüne koyduğumuz bir vesileyle pandemiden etkilenip işini kalıcı veya geçici olarak kaybeden insanlarımızın yanında olmayı en asli ve birincil görevimiz kabul ettik. Gerek şehrimizin hayırsever iş insanlarıyla gerek ‘komşusu açken tok yatan bizden değildir’ inancı ile hareket eden Tekkeköylü hemşehrilerimizle vatandaşlarımızın her türlü ihtiyaçlarını karşılama noktasında yanlarında olduk. Mübarek Ramazan’a girerken her ev her sofra huzurlu mutlu ve bereketli olsun inancıyla ekmeğimizi aşımızı paylaşmak için Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüz personeli ile bir araya gelerek erzak ve kumanya yardımlarımızın dağıtımına başladık” şeklinde konuştu.

Bir aile daha yeni yuvasına kavuştu
İlçe sınırları içerisinde gıda, erzak, kıyafet, yakacak gibi daha birçok alandaki yardımların yanında ihtiyaç sahiplerine sıcacık yaşam alanları, yuvalar yapıldığına değinen Togar, “Ramazan öncesi yeni bir ailemize daha yeni evlerini teslim etmenin manevi mutluluğunu paylaşıyoruz. Yaklaşık bir yıl önce şehir dışında geçinemediği için ilçemize gelen yerleşen ve bu şartlarda yaşamını devam ettirmeye çalışan bu melek yüzlü yavrumuzun ve ailesinin yaklaşan mübarek Ramazan ayı öncesi inşallah bundan sonra sağlık ve huzurla yaşayacakları sıcacık yeni yaşam yuvalarını kendilerine teslim ettik. Güzelyurt Mahallemizden Nizamettin Demirci ve ailesine yeni evleri hayırlı uğurlu olsun. Bu mübarek Ramazan öncesinde hayır yapan ve hayra vesile olan herkesten Allah razı olsun. Sosyal Belediyecilik alanındaki çalışmalarımız ve sosyal yardımlarımız aralıksız devam edecek” dedi.

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