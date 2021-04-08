Samsun’da yüz yüze eğitime Kovid-19 engeli

Samsun İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında alınan kararla birlikte vaka sayısında artışın önlenmesi amacıyla resmi ve özel ilkokulların 1, 2, 3 ve 4. sınıflarında 12 Nisan'dan itibaren uzaktan eğitime geçilmesine karar verildi. 8 ve 12. sınıflarda ise yüz yüz eğitime devam edilecek.

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 23. maddesine istinaden Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı başkanlığında Samsun’da korona virüse (Kovid19) karşı alınacak önlemler ile ilgili gündemi görüşmek üzere toplandı. Toplantıda Samsun’da bulunan eğitimöğretim kurumlarında alınacak tedbirler görüşüldü.

Samsun Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2 Mart 2021 tarihli yazısı dikkate alınarak ilimizde yüz yüze eğitimin hangi çerçevede gerçekleştirileceği belirlenmişti. Kovid19 salgınıyla ilgili Sağlık Bakanlığı ve Kovid19 Bilimsel Danışma Kurulu’nca yayınlanan risk haritasında ilimizin çok yüksek risk grubu arasındadır. Bunun sonucunda salgının yayılmasını önlemek ve halkımızı hastalığın istenmeyen etkilerinden korumak amacıyla ilimiz genelinde eğitimöğretim faaliyetleriyle ilgili 12 Nisan 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, yeni bir karar alınana kadar aşağıdaki tedbirlerin alınmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda; ilimizde vaka sayısında artışın önlenmesi amacıyla resmi ve özel ilkokulların 1, 2, 3 ve 4, sınıflarında uzaktan eğitime geçilmesi, 8. ve 12. Sınıflarda yüz yüz eğitime devam edilmesine, 15 Şubat itibariyle yüz yüze eğitime başlayan köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerinde anasınıfı, ilkokul, ortaokul ve imam hatip ortaokullarında yüz yüze eğitime devam edilmesi, özel gereksinimli öğrenciler için hizmet veren özel eğitim okullarının yüz yüze eğitimöğretim faaliyetlerinin devam edilmesine, okul öncesi eğitimöğretim kurumlarında (bağımsız anaokulu) ve okul bünyesinde bulunan anasınıflarında eğitimöğretim faaliyetlerine devam edilmesine, 8. ve 12. sınıflar ile mezunlara yönelik olarak düzenlenen destekleme ve yetiştirme kursları ve takviye kurslarında yüz yüze eğitime devam edilmesine, 5, 6, 7, 9, 10 ve 11. sınıflarda uzaktan eğitime devam edilmesine karar verilmiştir” denildi.

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