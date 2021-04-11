Samsun'daki kadına şiddet olayında ilk duruşma yarın 18 yıla kadar hapsi istenen sanık, 12 Nisan Pazartesi günü hakim karşısına çıkacak

Samsun’da bir kadının eski kocası tarafından öldüresiye darp edilmesi davasında ilk duruşma 12 Nisan Pazartesi günü görülecek.

Samsun’da 6 Mart Cumartesi akşamı meydana gelen olayda İbrahim Z. (27), boşandığı eski eşi Emriye Metoğlu’nu (25) sokak ortasında 5 yaşındaki kızının gözü önünde öldüresiye darp etmiş, olay Türkiye’yi ayağa kaldırmıştı. Olaydan sonra “kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan tutuklanan İbrahim Z. hakkında iddianame hazırlanmış, “kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar, “mala zarar verme” suçundan da 6 aydan 3 yıla kadar hapsi istenmişti. Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame 19 Mart tarihinde tamamlandı ve Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ne sunuldu. İddianame mahkeme tarafından 25 Mart’ta kabul edildi. Kadına şiddet davası duruşması 12 Nisan Pazartesi günü saat 09.30’da 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek. Güvenlik amacıyla başka bir cezaevine sevk edilen sanık, ya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden duruşmaya katılacak ya da duruşmada hazır bulunacak.



“Kasten öldürmeye teşebbüs" ve "mala zarar verme” suçlarından yargılanacak

Savcı tarafından hazırlanan iddianamede, “Müştekinin ameliyatlı olduğunu bildiği bölgesine özellikle tekme ile vurması, tanık anlatımına göre ’Ailevi mesele. Siz karışmayın, ben bu işi burada bitireceğim’ demesi, kamera kayıtlarına göre müştekinin kendisini savunamayacak şekilde yerde baygın bir vaziyette bulunduğu sırada özellikle başını kaldırıp sert zemine doğru vurması, çevrede bulunanların tepkilerini görmesine rağmen vurmaya devam etmesi nedeniyle eyleminin bir bütün olarak TCK 81/35 maddelerinde düzenlenen ’öldürmeye teşebbüs’ suçunu ve bu sırada telefonu kırmasında TCK 151 maddesinde düzenlenen ’mala zarar verme’ suçunu oluşturduğu anlaşılmıştır” tespitlerine yer verilmişti.

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