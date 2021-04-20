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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ramazan ayında kilo almamak için 10 altın kural

İHA

Ramazan ayında kilo almamak için 10 altın kural

Oruç tutulan dönemde metabolizmanın yavaşlaması ve hareketin azalmasının kilo kaybını zorlaştıracağını kaydeden Diyetisyen Aysun İpek, doğru planlanmış iftar ve sahur menüsü ile kilo kontrolünün sağlanabileceğini belirtti. İpek, Ramazan ayında kilo almaktan korkanlar için 10 altın öneride bulundu.
Ramazan ayında öğün sayısı sınırlanırken buna karşın öğünlerdeki menü çeşitliliği arttığını belirten Liv Hospital Samsun Beslenme ve Diyet Kliniği’nden Diyetisyen Aysun İpek, “Uzun süreli açlık sonrası porsiyon kontrolünü sağlayamamak, kilo alınmasına neden olur. Özellikle gece beslenmesinin ön planda olduğu bu dönemde sağlıklı tercihler yaparak kilo almamak hatta vermek mümkün olabilir” dedi.

Ani mide gerginliğine dikkat
İftarda ve sahurda birdenbire ve çok fazla yemekle mideyi doldurmamaya özen gösterilmesi gerektiğini vurgulayan İpek, “Ani mide gerginliği; tansiyon yükselmesine, insülin gibi kan şekerini dengeleyen hormonların anormal salgılanmasına enden olabilir. Özellikle insülin direnci veya diyabeti olan bireylerin Ramazan ayı boyunca kan şekerini yavaş yükselten gıdalar ile beslenmeleri, şekerli gıdalar ve aşırı meyveden uzak durmaları gerekir” şeklinde konuştu.

Kilo almamak için dikkat edilmesi gerekenler
Aysun İpek, “Ramazan ayını hem sağlıklı geçirmek hem de bu ayda kilo almamak için dikkat edilmesi gereken 10 altın kuralı ise şu şekilde açıkladı:
“İftarda 2 bardaktan (400 ml) fazla su içmeyin. Su tüketimine iftardan 1 saat sonra devam edin. Yemekle birlikte aşırı su tüketimi, sindirimi yavaşlatarak kendinizi uzun süre şiş hissetmenize neden olur. İftar yemeği, iftardan 22.5 saat sonra sağlıklı bir ara öğün ve sahur şeklinde 2 ana 1 ara öğün planlayın. Bu öğün düzeni ile açlık seviyenizi kontrol altında tutabilirsiniz. İftardan sonraki ara öğünlerinizi kabuklu yemişlerden ceviz, fındık, badem vb ve yanına 1 meyve olacak şekilde planlayın. Tatlı krizlerinizi bu öğün ile önleyebilirsiniz. Haftanın 3 günü iftardan 2,5 saat sonra veya bir sağlık probleminiz yoksa iftardan 1 saat önce egzersiz yapın. Evdeki yürüyüş bandı, eliptik bisikleti kullanın veya online egzersiz programlarından faydalanın. Sahurda mutlaka 12 yumurtayı ister haşlanmış ister omlet şeklinde tercih edin. Yumurta 36 saate kadar tok tutan altın besin olarak bilinir. Sahur öğününden ortalama 45 dakika sonra uyuyun. Sahurda yiyip hemen yatmayın. Sindirim için midenize zaman verin. İftarda daha çok tavuk, hindi, balık gibi sindirimi daha kolay olan beyaz eti tercih edin. Yanında salata yerine daha çok pişmiş sebze tercih edin. Öğünlerinizi mutlaka iyi çiğneyin ve yavaş yiyin. İftardan hemen sonra asla meyve veya tatlı tüketmeyin. Eğer tatlı vazgeçilmezinizse, haftada 12 gün sahur öğününde tüketebilirsiniz. Her akşam iftardan 30 dakika sonra kimyon, rezene, nane veya papatya çayı için.”

Oruç tutanlar 14.0015.00 arasında tartılmalı
Ramazan ayında beslenme saatlerinin değişmesi ile kabızlık, hazımsızlık, şişlik, gaz problemleri kişinin kilo takibinde hatalı ölçümler ile karşılaşmasına sebep olabileceğini de hatırlatan İpek, “Bahsedilen altın kuralların uygulanması sorunları ortadan kaldırarak doğru kilo takibini destekleyecektir. Ayrıca Ramazan ayında oruç tutanlar öğleden sonrası 14.0015.00 saatleri arasında tartılmalıdır” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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