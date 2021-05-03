Samsun'da yanan cipi polisler söndürdü

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Hakan AKGÜN-Oğuzhan UYSAL/SAMSUN, (DHA) SAMSUN'da seyir halindeyken motor kısmında yangın çıkan cip, devriye gezen polis ekiplerinin yangın tüpüyle müdahalesiyle söndürdü.

İlkadım ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde Mert S.'nin kullandığı 55 E 1998 plakalı cipin, motor kısmında yangın çıktı. Cip sürücüsü aracını kenara çekip dışarı indi. Devriye görevinde bulunan Cinayet Bürosu polisleri, yangın tüpüyle müdahale ettiği cipteki alevleri büyümeden söndürdü. İhbarla gelen itfaiye ekipleri de soğutma çalışması yaptı.

Yaşananları anlatan sürücü Mert S., "Diş randevusundan dönüyordum. Bir anda dumanlar yükselmeye başladı. Polislere denk geldim ve sağ olsun müdahale ettiler" dedi. DHA-Genel Türkiye-Samsun Oğuzhan Uysal, Hakan Akgün

2021-05-03 15:31:57



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