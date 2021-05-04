Samsun'daki su baskını sorununa neşter 10 milyonluk yatırımla sorun çözülüyor

Samsun’un Canik ilçesi Belediye Evleri Kavşağı’nda yapımı devam eden “yağmur suyu kolektör hattı” bölgedeki su baskını ve sel sorununu ortadan kaldıracak.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından yapımı süren Canik ilçesi Belediye Evleri Kavşağı’ndaki yağmur suyu kolektör hattı bölgedeki soruna neşter vuracak. 10 milyonluk bir yatırım olan inşaat çalışmaları Canik halkı tarafından da yakından takip ediliyor.



“Her yağmur yağdığında ana yol üzerinde büyük bir su birikintisi oluyordu”

Yıllardır çektikleri çilenin Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı çalışmalarla sona ereceğini ifade eden Belediye Evleri Mahallesi Muhtarı Rıfat Öktem, "Her yağmur yağdığında ana yol üzerinde büyük bir su birikintisi oluyordu. Gençlik ve Cengiz Topel Caddesi'nden gelen sular otobüs durağını tamamen dolduruyordu. Bölgede sürekli kaza yaşanıyor ve evleri su basıyordu. Çalışmaları görünce çok sevindik. Şu an hızlı bir şekilde inşaat sürüyor. Yakın bir zamanda bitirileceğini öğrendik. İnşaat bittiğinde su baskını problemi tamamen sona erecek. Bizim de yıllardır çektiğimiz problem bitmiş olacak. Büyükşehir Belediye Belediyesi’ne mahallem ve Canik halkı adına teşekkür ediyorum" dedi.



“Halkımız mutlu olunca biz de mutlu oluyoruz”

“Çalışmalarımızdan halkımız mutlu olunca biz daha fazla mutlu oluyoruz” diyen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, bölgede toplamda 2 bin 600 metre uzunluğunda yağmur suyu hattı döşeneceğini belirterek, "10 milyon liralık bir yatırım. Çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Bu yılın ortalarında bitirmeyi planlıyoruz. Yağmur suyu deşarj hattı döşenmesiyle mahallelerimizi su basmayacak, evlere su girmeyecek ve hiçbir vatandaşımız yağmurdan dolayı zarar görmeyecek. Sadece burada değil, 17 ilçemizin altyapı sorunlarını gidermek adına tüm ekiplerimiz sahada. Tüm derdimiz Samsun'da altyapı probleminin kalmadığı, ortamı temin etmek. Samsun'un merkezinden en ücra köşelerine kadar altyapı hizmetlerini ulaştırmak için gayretle çalışıyoruz" diye konuştu.

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