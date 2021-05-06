19 Mayıs Belediyesi’nden “19 Mayıs’a özel” yarışma

Pandemi döneminde düzenlediği yarışmalarla evlerindeki öğrencileri yalnız bırakmayan 19 Mayıs Belediyesi, yeni bir yarışma duyurusunda bulundu.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla, ilçede ikamet eden lise öğrencilerini kapsayan ve isteyen öğrencilerin “19 Mayıs” konulu şiir yazıpokuyup videosunu göndermesi, isteyen öğrencilerin ise “Atatürk ve Gençlik” konulu kompozisyon yazıp göndermesi ile düzenlenecek olan yarışmanın son başvuru tarihi 17 Mayıs 2021 saat 12.00 olarak belirlendi.

19 Mayıs Belediyesinin 0549 305 55 01 numaralı bip ve watsapp hattına gönderilecek olan şiir ve kompozisyonlarda derece yapan öğrenciler, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün oluşturulacağı komisyon ile belirlenecek. Yarışmada birinci ve ikincilere tablet, üçüncülere ise gram altın verilecek.

Okullarından uzak kalan öğrencileri yalnız bırakmadıklarını belirten 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, “Bu yıl 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 102. yılını korona virüs gölgesi altında kutlamak zorundayız. Pandemi döneminde bayramları evlerinde kutlamak zorunda kalan öğrencilerimizi yalnız bırakmamak adına yarışmalarımıza devam ediyoruz. Cenabı Allah sağlıklı günlerde bayramlarımızı eski tadında kutlayacağımız günlere kavuşmamızı nasip etsin” dedi.

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