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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çarşambaspor Futbol Okulu’na start verildi

İHA

Çarşambaspor Futbol Okulu’na start verildi

Çarşambaspor Yaz Futbol Okulu, Adapark Tesisleri’ndeki suni çim sahada gerçekleştirilen programla başladı.
Adapark Tesisleri’nde bulunan suni çim sahada yapılan etkinlikte Çarşambaspor Futbol Okulu’nun startı verildi. Çarşamba Kaymakamı Doç. Dr. Şükrü Yıldırım, Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, Çarşamba Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü İlkay Aydın , Çarşamba Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Enver Şahin, AK Parti Çarşamba İlçe Başkanı Taner Özden, Çarşambaspor Kulüp Başkanı Özkan Yıldırım ve kulüp yöneticilerinin katılımlarıyla yapılan futbol okulu açılışında farklı yaş gruplarından çocuklar, futbol okulunda yetiştirilecek.

"Çocuklarımıza Çarşambaspor Sevdası aşılanacak"
Yaz Futbol Okulu açılışına katılan Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, “Köklü bir mazisi olan Çarşambasporumuzun Yaz Futbol Okulu’nun açılışına katıldık. Çarşambasporumuz inşallah büyük başarılar elde eder. Bir takımın en önemli gerçeği altyapısıdır. Çarşamba’da çocuklarda bu yaşlarda Çarşambaspor sevdası başlıyor. Bu yaz okuluna başlayan çocuklarımızın içerisinde gelecekte Çarşambaspor’da forma koşturacak, belki daha üst liglerde bu şehri temsil edecek çocuklar yetişecektir. Kulüp Başkanımız daha önce Çarşambaspor’da top koşturmuş arkadaşlardan eğitmen kadrosunu oluşturdular. Bu da geçmişteki bilgi, birikim, tecrübeyi ve Çarşambaspor sevgisini çocuklara daha rahat aşılamasını sağlayacaktır. Ben hocalarımıza ve başkanımıza teşekkür ediyorum .Çocuklarımızı kazasız belasız güzel bir yaz spor okulu geçirmelerini temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

“Altyapı önem verilmeli”
Programda konuşan Çarşamba Kaymakamı Doç. Dr. Şükrü Yıldırım ise “Spor birleştiricidir. Barıştırıcıdır. Kötü alışkanlıklardan önleyici bir fonksiyonu vardır. Ve tabi futbol kurumlarında altyapı önemli. Altyapıya önem veren takımlar her zaman başarılı olmuşlardır. Bunun bir örneği de Türkiye’de en büyük önemi veren takımın Altınorduspor olduğunu düşünüyorum. Kurumsallaşmanın temeli altyapıya önem vermektir. Çarşambaspor ruhunun geliştirilmesi adına bu faaliyetler önemli. Bu yaz döneminde çocuklarımıza birlik ve beraberlik duygusu, dayanışma duygusu aşılanacak. Kötü alışkanlıkların önlenmesi yönünde büyük katkılar sağlayacağız. Güzel bir gençlik bizleri bekliyor. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

“Çarşambaspor, Çarşamba’nın gençleriyle yükselsin”
Çarşambaspor Kulübü Başkanı Özkan Yıldırım’da yaptığı konuşmasında, “Bu önemli günümüzde bizleri, çocukları ve aileleri yalnız bırakmadıkları için İlçe Kaymakamımız ve Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Bizim amacımız ve sloganımız Çarşambaspor, Çarşambamızın gençleriyle yükselsin. Başarıdan başarıya koşsun. Eski şaşalı günlerine dönsün. Bu nedenle altyapıya önem veriyoruz. Çarşambaspor’daki futbolcuları Türk futboluna kazandırmak istiyoruz. Pandemi döneminde vakalarda azalmalar görülmesiyle ve kursların açılmasıyla birlikte Futbol Okulunu açmak istedik. Çocuklarımız futbolla, yeşil saha ile buluşsun istedik. Burada bize imkanlarını esirgemeyen Belediye Başkanımıza teşekkür ederiz. Bu sezon Çarşambalı hemşehrilerimizle birlikte daha iyi yerlere geleceğimize inanıyorum. Destek Çarşamba halkından, hizmette bizden” ifadelerini kullandı.
Programda konuşmalar sonrası Yaz Futbol Okulu oyuncuları, antrenörler eşliğinde antrenman yaptılar. Kaymakam Yıldırım ve Başkan Doğan’ın minik futbolcularla sohbeti programa renk kattı.

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