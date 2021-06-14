İş yerinden telefon hırsızlığına 1 tutuklama, 1 adli kontrol

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Samsun’un Bafra ilçesinde bir iş yerinden çaldıkları telefonları satamadan yakalanan yabancı uyruklu iki kişiden 1'i tutuklandı, 1'i de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

2 gün önce Hacınabi Mahallesi Fethiye Sokak'ta meydana gelen olayda, Ulaş Yeşilbaş’a ait iş yerinin camı kırılarak 12 bin lira değerinde 10 adet telefon çalındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri olay yerinde yaptıkları çalışma sonucunda hırsızları bulmak için çalışma başlattı. Bölgede bulunan iş yerlerinin kameralarını incelemeye alan Asayiş Büro Amirliği ekipleri yaptıkları araştırma sonucunda eşkalleri belirlenen 2 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan yabancı uyruklu Mehmet H. (25) ve Mohmmet M. (19) suçlarını itiraf ederek çaldıkları telefonları Fatih Mahallesi'nde sakladıkları yerden polis ekiplerine teslim ettiler. İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'nde 2 şüphelinin 10 gün önce de Ali Kale Caddesi'nde bir marketin camını kırarak sigara ve gıda maddesi çaldıkları ortaya çıktı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından sevk edildikleri Bafra Adliyesi'nde Mehmet H. tutuklanırken, Mohmmet M. ise adli kontrol kaydıyla serbest kaldı.

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