Otomobilin çarptığı bisikletli hayatını kaybetti

MEB'den yılın ilk beş ayında 2 bin 730 patent başvurusu, 633 ürün tescili

Bakan Koca, "750 bin kişi bugün" dedi ve açıkladı!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Mehmet Emin COŞKUNDERE/ÇARŞAMBA (Samsun), (DHA)SAMSUN'da, bisikletiyle yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Emrah Sezmiş (28), öldü. Otomobildeki 3 kişi aracı kendisinin sürmediğini iddia etti. Jandarma, sürücüyü belirlemek için çalışma başlattı.

Kaza, dün saat 22.00 sıralarında Çarşamba ilçesi Dikbıyık mevkisinde meydana geldi. Bisikletle yolun karşısına geçmeye çalışan evli ve 2 çocuk babası Emrah Sezmiş'e, 55 ADE 835 plakalı otomobil çarptı. Sezmiş yola savrulurken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrollerde Sezmiş'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Otomobilde bulunan 3 kişi, sürücü olduğunu kabul etmedi. Jandarma, aracı kimin kullandığını belirlemek için çalışma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Mehmet Emin COŞKUNDERE

2021-06-16 09:35:15



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.